港股兔年開紅盤 跳漲2.37％

港股26日迎接兔年首個交易日，在美股大漲的利多氣氛帶動下，各概念股普遍上揚，恒生指數開高走高，終場大漲522.13點升2.37％，報22,566.78點，創近11個月新高。業內人士分析，隨著大陸進一步開放，陸港股市短線有望延續上漲行情。

香港經濟日報報導，恒指26日開高341點，午盤過後升勢愈加猛烈，終場更收在全日最高點，創下2022年3月2日以來新高。其他指數表現同樣亮眼，國企指數漲2.98％報7,706.72點，創下七個月高點。恒生科技指數26日收漲4.26％報4,763點，亦創逾六個半月高。紅籌指數漲0.95％，報4,112.44點。

在市場利多消息激勵下，港股多個概念股集體爆發上揚。其中，汽車類股大漲，大陸電動車企業蔚來、小鵬、理想汽車均漲超10％。另，春節檔期大陸電影票房破人民幣55億，影視類股全線走強，歡喜傳媒一度漲近30％。此外，春節期間出行人數大幅增加，旅遊股也全面大漲，大陸免稅品消費龍頭企業中國中免26日大漲8％，再創上市新高。

港股地產和物業管理股走高，德信中國漲近10％，合景泰富集團、龍湖集團漲近8％，融創服務、碧桂園服務漲近5％。互聯網科技股全線上漲，騰訊漲3.8％收復400港元關口，小米漲12％、嗶哩嗶哩漲8％。

分析師則表示，港股此波漲勢凌厲，在不到三個月的時間內累計飆漲近8,000點，主要是因為先前跌幅夠重、估值夠低、官方政策夠好，看好後續港股反彈表現。

大陸股市將在下周一（30日）開紅盤，隨著大陸持續開放，投資者憧憬企業業績改善，陸港股市皆處於盈利上修的階段。港股兔年開紅盤之後，陸股有望繼續迎接「春季躁動」上漲行情，接下來需留意企業業績情況，尤需特別關注內需消費概念股的持續性。