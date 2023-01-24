陸防疫3年民盼年味 引煙火鞭炮解禁爭論

「爆竹一聲除舊歲」是華人常見描述春節景象，但在中國是例外，多數城市禁放煙火鞭炮，但過去3年疫情封控，民眾今年特別渴望年味，引發罕見的解禁爭論。

許多人都很期待過年時可以隨意放煙火點鞭炮，覺得這是過年傳統特有的氣氛，但在中國並非如此。

新華社2018年報導，近年來在安全和環保問題日益重要下，春節期間不燃放煙火爆竹成了多數人的選擇。其中飽受霧霾困擾的北京、天津及河北省地區，紛紛對煙火爆竹的燃放做出了更為嚴格的規定，把往年的主城區「限制燃放」升級為主城區「全面禁燃」。隨後多數城市也跟進收緊燃放煙火鞭炮規定。

但今年疫情解封，許多人近3年來首次回家過年，特別渴望過一個熱鬧的年，年前網路上頻頻出現「過年可以放鞭炮嗎？」的提問，多地網友透過政府網站留言等方式，呼籲「鬆綁」禁燃令，今年解禁呼聲特別大。

中國社群媒體上許多網友留言，「過年哪是安靜的時候」、「疫情大爆發大家都不好，今年過年需要有年味，該放鬆過好年」、「回歸傳統文化，順應人民呼聲」等。

不過，大批反對者也立即回擊，稱「在人口密集的大城市內燃放並不可取」、「成都霧霾這麼嚴重，堅決反對」、「請考慮老人嬰兒，放鞭炮會影響他們休息」、「引起火災誰賠償？」

今年春節是否解禁煙火鞭炮引發罕見的熱烈爭論，不過，或許是明白過去3年嚴苛防疫，需要抒發民間壓抑，多地政府今年初開始鬆綁。

陸媒澎湃新聞8日報導，臨近年關，多地發布今年燃放煙火爆竹政策，陜西延川、甘肅白銀、山東東營、山東濱州、遼寧大連等地在部分區域和特定時間段可燃放煙火。

另杭州市政府1月16日公告更指，為積極響應疫情之後市民群眾期望通過燃放煙火爆竹「求福禳災、凝聚人心」的美好願望，營造歡樂吉慶的節日氛圍，將適度擴大允許燃放的區域。

不過，北京市則表示，2023年春節期間仍將繼續嚴格執行全域禁放政策。且受到年輕人和兒童歡迎的擦炮、摔炮等，均在禁放之列。

中國人民大學法學院教授楊建順認為，過去一刀切的零燃放措施，實際上將傳統習俗之燃放煙火爆竹歸為徹底禁止之列。時間久了，過春節靜悄悄了，年味兒也淡了些，難免引發人們非議。

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