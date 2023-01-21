鄭州富士康生產恢復 留廠員工補助近6萬元

去年曾在中國嚴格防疫期間出現員工「徒步返鄉潮」的鄭州富士康，據報導目前生產已恢復到疫情前狀態。今年春節，該園區還給予留守員工人民幣1.3萬元（約新台幣5.72萬元）補助金。

中新社今天報導，中國COVID-19放開疫情防控後，作為全球重要的智慧型手機生產基地和富士康在中國大陸單體規模最大的生產基地，富士康鄭州科技園的生產情況備受關注。

據報導，富士康鄭州科技園資源規劃處資深經理雷鋒說，目前生產已經恢復到疫情前的狀態，已經100%運行，「為了滿足生產，我們春節期間僅休息兩天時間」。

富士康鄭州科技園副總經理王雪說，目前訂單充足，生產狀況已達到季節性峰值狀態，且超以往水平。當前園區人力已達高峰期的20餘萬人，採兩班制滿載生產。

今年春節，該園區給予返鄉員工人民幣6,000元補助金，給予留守員工1.3萬元「穩崗補助金」。

鄭州廠區是組裝代工高階版iPhone的重要基地之一。鄭州富士康去年10月底因疫情爆發大批員工離職返鄉潮後，祭出月入逾人民幣1萬元的高薪招募時薪工。在當地政府全力動員下，求職者從中國各地湧來，卻因為出現補貼政策說明的技術錯誤引發誤解，加上食宿、防疫安排不周，造成11月下旬新進勞工群起抗爭。

歷經不平靜的2022年後，鄭州富士康的生產已趨於穩定。

中新社的這篇報導，還強調鄭州富士康的重要性，指自2010年富士康入駐鄭州以來，帶動當地100餘萬就業人口，累計帶動20餘家產業鏈上下游企業入駐鄭州航空港區，成為鄭州舉足輕重的千億級支柱產業。

此外，10多年來，富士康陸續在河南濟源、鶴壁、蘭考、周口等地布局設廠，打造全產業鏈生態。王雪表示，會進一步擴大在河南的投資與科研。

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