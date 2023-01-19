莫德納CEO：正與中國討論提供疫苗事宜

路透報導，現正與會達沃斯世界經濟論壇2023年年會的美國醫藥公司莫德納的執行長史特凡內·班塞爾（Stephane Bancel）當地時間18日在會議空檔受訪，透露該公司正在與中國積極討論莫德納疫苗入華事宜。

「我真正想瞭解的是，我們要如何幫助中國政府，從醫療保健的角度來看，他們有哪些需求。」班塞爾說道。他沒有透露更多的談判細節，不過說希望今年能夠訪問中國。

報導指出，目前中國製造並使用的新冠疫苗是減毒疫苗，而美國醫藥公司莫德納及輝瑞所研製的疫苗是「被廣泛使用的」mRNA疫苗。

大陸觀察者網報導，值得注意的是，由於部分外媒報導，不少關於中國新冠疫苗的謠言和錯誤資訊在海內外社交平台盛行。主要集中在中國疫苗的有效性及安全性上。

為此，美國公共廣播電台（NPR）於去年12月30日發表了一篇事實核查文章，引述多名公共衛生專家分析，指出中國的科興和國藥兩款疫苗，在針對新冠重症方面都提供了與輝瑞疫苗相近的高水準保護。它們也經受了十多項國際研究驗證，安全性也可以得到保障。

除了討論疫苗入華，班塞爾還在談判中與中方討論了建設新工廠和癌症治療藥物等其他產品。

報導稱，班塞爾提到在癌症治療方面，莫德納與美國默克公司一起合作開發了一種針對黑色素瘤的實驗性疫苗，該疫苗的研發基於莫德納新冠疫苗所使用的mRNA技術。

綜合路透社、《華爾街日報》18日報導，班塞爾當天表示，他們計畫擴大莫德納mRNA疫苗的生產能力，這包括針對不同病原體的mRNA疫苗，它們可以在同一設施中生產。

稍早他在達沃斯世界經濟論壇的一個小組討論會上表示：「這讓我看到了希望，不僅是對（新冠病毒）變異株（的疫苗），而且對其他疫苗也是如此。」他提到，莫德納最近利用mRNA技術在呼吸道合胞病毒（RSV）免疫方面獲得進展。

班塞爾表示，莫德納目前正尋求在各大洲建立mRNA疫苗生產設施，最近開始在加拿大、澳洲和肯亞規劃和建設新工廠，目前正在與一些國家進行磋商。

（中時 李文輝）

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