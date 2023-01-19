美中貿易額望創高 專家:兩國存在選擇性脫鉤

儘管美中兩國正在經濟脫鉤的討論不絕於耳，但最新數據顯示，2022年兩國貿易額有望創下記錄。專家認為，這表明美中之間存在「選擇性脫鉤」。與此同時，美國服裝和鞋類協會等多個行業機構發表報告說，美國對中國實施的301條款關稅對美國消費者和企業帶來了不利影響。

美國之音報導，截至去年11月，美國政府數據顯示，美國向中國總共出口了1400多億美元，進口4990億多美元，總貿易額接近6395億美元，有望創下兩國貿易額的新高。最終報告要到2月7日發布。北京公布的全年貿易數據也顯示，2022年雙方貿易額達到創紀錄的7600億美元。

華府智庫布魯金斯學會約翰桑頓中國中心的高級研究員杜大偉（David Dollar）表示，美國對半導體和電信設備的進口較2018年的高位大幅下降，但受新冠大流行持續影響，美國人購買了大量中國製造的產品，如家具、服裝、健身器材、電腦及相關設備、電視機和其他家用電器，「迄今為止發生的事情可以被描述為選擇性脫鉤」。

報導指出，在貿易並未受關稅影響的同時，北京與華府近年的政治緊張顯然對雙向投資造成影響。日益加劇的地緣政治緊張以及中國經濟前景的不確定性影響了外國投資者在中國投資的信心，不少美國公司紛紛撤出中國，轉向亞洲其他國家。中國對美國的投資自2010年代中期的飆升以來已大幅放緩。

針對美中兩國在打科技戰的同時，是否也能在其他領域保持非常強勁的貿易關係的問題，曾在世界銀行以及美國財政部任職的杜大偉說，他的本能反應是肯定的，「這是基於經濟效率」。他直言，華府一些人主張與中國進行「嚴厲的脫鉤」，將會對美國人的生活水準帶來很大的影響。

此外，美國服裝和鞋類協會、美國鞋類零售商和分銷商、全國零售聯合會、零售行業領袖協會和美國時尚行業協會當地時間17日發布一項聯合研究報告，評估美國從2018年開始對中國產品實施的關稅，對美國企業和消費者所帶來的不利影響。

該報告發現，對華關稅的負面影響，即更高的成本和價格落在了美國公司和美國家庭身上；其次，關稅導致了一系列重大的間接成本，包括與試圖建立分散供應鏈相關的成本；而且消費品價格的上漲對美國低收入家庭產生了更大的負面影響。

（中時 朱紹聖）