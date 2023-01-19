連3月減持！陸持美債規模 創逾12年新低

觀察者網19日報導，美國財政部當地時間18日公布2022年11月的國際資本流動報告（TIC）。根據最新數據，2022年11月，美國國債的前兩大「債主」分別為日本和中國大陸。

其中，日本結束連續4個月的減持，當月增持178億美元至1.0822兆美元。中國則連續第三個月減持美國國債，當月減持78億美元至8700億美元，持倉規模為2010年6月以來新低。

從全年來看，2022年年初，日本和中國所持美債分別為1.3031兆美元、1.0601兆美元；截止到2022年11月，日本和中國所持美債分別較年初降低2209億美元和1901億美元。

日本在五個月內首度增持美債。日本從去年7月到10月連續四個月減持，其中9月一度大幅減持796億美元，而且持倉在8月到10月連續三個月創至少2019年12月以來三年多新低。

中國所持的美債於去年5月減持至9808億美元，為2010年6月以來首次持倉不足1兆美元。在2022年7月、8月小幅增持後，9月、10月、11月，中國均在減持美債。

其實不止中國和日本，在2022年，其他10多個美債主要海外持有者均出現了不同程度的拋售。

觀察者網報導，那麼造成美債「失寵」的原因是什麼？中國社科院世界經濟與政治研究所國際大宗商品研究室主任、研究員王永中此前表示，美國制裁並凍結俄羅斯及阿富汗等國資產讓投資美債的安全性受到質疑。此外，美國通貨膨脹導致「投資美債收益減少」也是原因之一。

王永中指出，「美國國債本身也是風險資產，所以我們的持有也在不斷地下降」。中國對海外資產進行更靈活、更多元化配置是大勢所趨。

不過，他也表示，美元資產目前仍是中國非常重要的海外資產，「美元雖然說購買力大幅下跌，但它仍屬於『強勢貨幣』。購買其他國家的債券，如歐洲的、日本的債券，所獲得的回報是不如美債的。」

中國社科院學部委員、前央行貨幣政策委員會委員余永定去年五月曾表示，減持美國國債是中國調整海外資產負債結構的一個措施，其目的是為了提高中國海外資產的安全性，以及提高海外投資的淨收益。

美財政部網站公布數據還顯示，11月外國對美國長期、短期證券和銀行流水的淨買入額為2131億美元。其中，外國私人淨流入為2127億美元，外國官方淨流入為4億美元。

11月，外國居民增持了長期美國證券，淨買入1406億美元。外國私人投資者淨買入1528億美元，而外國官方機構淨賣出122億美元。美國居民減少了長期外國證券的持有量，淨拋售了309億美元。

外國居民持有的美國國債增加47億美元。外國居民持有的所有以美元計價的短期美國證券和其他託管負債減少了10億美元。銀行對外國居民以美元計價的淨負債增加了490億美元。

美國財政部已定於2023年2月15日發布2022年12月的財政部國際資本（TIC）數據。

（中時 李文輝）