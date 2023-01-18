陸將熬過感染高峰 經濟回暖指日可待

大陸經濟景氣雖然仍在逐底階段，但開始出現轉折點。去年12月製造業PMI 指數延續9 月以來的下行趨勢，下降至為47的低位。因疫情防控放開，大陸國務院公布「新十條」，進一步優化防疫政策，防控政策由過去三年的「防感染」全面轉向「防重症、防死亡」，民眾主動減少外出，經濟活動減少，物流處於年內低位。民眾進入大量感染的階段，消費和生產活動都受到限制。政府將不再回頭作嚴格清零封控，當感染經過高峰後，經濟回暖將指日可待。

非製造業部份，線下的服務業普遍走弱，但航空運輸業在防疫政策優化下明顯改善。受疫情感染影響，居民外出意願明顯降低，都市地鐵客運流量皆出現明顯下滑。受此影響，零售、道路運輸、住宿、餐飲、居民服務等聚集性行業的商務活動均持續下滑。不過，受益於防疫政策放開，城際活動、航班反而有所改善，加上春節即將臨近，航班量均明顯恢復。

大陸內需受疫情影響，而海外市場則面臨歐、美經濟衰退的壓力。12月大陸出口增速再創新低，衰退幅度由11月的8.7％擴大至9.9％。從出口重點產品來看，國內疫情擴散對生產和運輸造成明顯影響，高新技術產品和機電產品出口增速降幅較上月進一步擴大，而紡織、服裝、家具等勞動密集型產品出口年增率也持續回落，均顯示出口壓力日增。

觀察近期的高頻數據，來看大陸染疫後的恢復狀況。春節的返鄉人數高於去年，但不如疫情之前。1月14日當天，春運客運量約4,230 萬人次，比去年同期增加約六成。截止1月14日，春運前八天客運量約3億人次，比去年同期增長約五成，但僅是疫情前的2019年水準的一半。另外，市區內的交通情況，部分城市恢復較為明顯。雖然離常態還有一段距離，在人流逐漸恢復下，消費可望進一步復甦。

依據國際上疫情後的消費復甦規律，主要驅動力來自消費場景修復，社交距離正常化，推動消費結構回歸常態。其特色是在疫情高峰後的一季內迅速修復，出現明顯的補償式消費、接觸性服務消費以及出行相關的可選消費。但隨著消費結構回歸正常化，可能疫情時有反復，可持續較差。

中、長期上，消費恢復的幅度和持續性，要看居民收入改善及儲蓄率狀況。歐美國家儲蓄率主要受消費場景約束，預防性儲蓄占比較低，因此在防疫政策放鬆的兩季之內，儲蓄率基本回歸至疫情前水準。日本、新加坡等亞洲國家在疫情管控放鬆後，儲蓄率回落較慢，主要是因為亞洲居民儲蓄率長期高於歐美，疫情進一步強化其風險意識。同時，亞洲國家疫後中低收入群體的收入受影響較大，其消費意願的修復需要更長時間。

政府持續加大金融對實體經濟支援。中國人民銀行、銀保監會近日聯合召開主要銀行信貸工作座談會，要求保持對實體經濟的信貸支援力度，加大金融對需求和供給體系的支援，做好對基建投資、小微企業、科技創新、製造業、綠色發展等重點領域的金融服務，保持房地產融資平穩有序。要求各主要銀行要合理把握信貸投放節奏，適度靠前發力，進一步優化信貸結構，精準有力支援國民經濟和社會發展重點領域、薄弱環節。要加強跟蹤監測，及時跟進政策性開發性金融工具配套融資，延續發揮好設備更新改造專項再貸款和財政貼息政策合力，力爭形成更多實物工作量。

大陸經濟下行壓力大，政策以穩增長為主，政策加大經濟的扶持力度，包含放鬆房地產、擴大財政、提振消費等。今年在出口與房地產偏弱的預期下，財政政策施力的重要性增加，看好受惠的類股。成長確定性高的科技和消費仍是長期看好的行業。

（文／群益華夏盛世基金經理人 李忠翰）