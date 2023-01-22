年節商機 陸電商掀起冷凍調理包銷售戰

年節將至，大陸各電商平台的冷凍調理包銷售再度火熱開打。有機構統計，大陸調理包市場有望在2026年突破人民幣（下同）1兆元大關，但在銷售成長的背後，該行業也面臨資本風口難以長久持續、產品同質化嚴重、口味不如預期影響回購意願等難題。

受疫情侵擾和中央廚房的興起，冷凍調理包在餐飲行業已風生水起好一段時間。時近年節，在各大電商平台的年貨節促銷活動帶動下，又炒熱新一波買氣。

根據盒馬、京東、美團、拼多多等多個電商平台的統計，冷凍調理包仍是2023年年貨的最強銷量品項之一。2023年年初，京東超市還宣布將調理包做為戰略扶持品項，將在未來三年打造20個銷售破億的調理包品牌。

另外，京東超市和藍鯊研究院聯合公布的報告顯示，2022年大陸冷凍調理包市場規模達到了4,196億元，年增21.3％。若依照此一速度，預計規模將在2026年突破兆元大關。京東調查顯示，過去一年，購買調理包的消費者有62％來自一線和二線城市，超90％集中在21歲～50歲年齡段，其中又以1980年之後出生的已婚女性為絕對主力。

其他平台的調查也可看出相同趨勢。盒馬調查顯示，雖然自己下廚準備年夜飯仍是一般家庭的主流選擇，但願意購買冷凍調理包的用戶較過去幾年明顯增長。其中，54％的受訪者表示會購買冷凍年菜，另外還有21％的用戶表示會直接購買冷凍年夜飯套餐。

統計顯示，51.9％的使用者表示處理食材太浪費時間，還有46.3％的用戶直言「不會做複雜的菜」，成為年輕人寧可選擇冷凍年菜的兩大主因。

冷凍調理包、冷凍年菜產業快速興起的背後，自然少不了資本的推波助瀾。據統計，2022年，冷凍調理包行業的融資數量和融資規模皆保持穩定增長，且逐漸從專業的調理包生產企業，進而向上游的供應鏈企業、下游的零售平台擴張，產業鏈規模更加完整。企業查詢平台天眼查的統計顯示，2022年截至第三季末，調理包行業共計完成22起投融資案，已超過了2021年全年。

但產業發展問題也隨之而來。首先是直播帶貨爆紅的趣店調理包，對外宣傳可冷藏保存三天，但被消費者發現裡頭包含的多項食材卻都標注了不同的保存方式與保存期限，甚至還有食材註明可保存12個月，被質疑可能有防腐劑超標的食安疑慮。

此外，產品口味也是不少消費者詬病的部分。不論何家廠牌，菜色過於單一、缺乏創新，或是味道和民眾期待相差甚遠，亦或是售價與食材不成正比等，也成為部分消費者望而卻步的主因。

但好消息是，隨著阿里巴巴旗下的盒馬，還有京東、美團等巨頭加速布局之後，調理包行業有望在供應鏈管理、產品研發等環節得到補強，為滿足挑剔的消費者奠定了基礎。

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