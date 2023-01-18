會晤葉倫前夕 劉鶴:中國不可能搞計畫經濟

大陸國務院副總理劉鶴當地時間17日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上表示，有人說「中國要搞計劃經濟」，這是絕對不可能的。

劉鶴在講話中回顧過去十年，大陸GDP從54兆元人民幣(下同)增加到121兆元，人均預期壽命從74.8歲提高到78.2歲，對世界經濟增長的貢獻率達到36％左右。能夠取得這樣的成績在於大陸堅持以經濟發展為中心；堅持社會主義市場經濟改革，充分發揮市場和政府的作用。

「有的人說中國要搞計劃經濟，這是絕對不可能的」。他說，對外開放是大陸的基本國策，推動大陸經濟進步的重要動力，大陸的大門會愈開愈大。中國會繼續保護產權、知識產權，營造法治化、國際化的營商環境。將繼續堅持創新驅動發展，重視金融、科技、產業的三角循環。

劉鶴又指出，房地產是中國國民經濟的支柱產業，但從2021年下半年開始，中國房地產市場出現價格和銷售急劇下降現象。房地產企業普遍出現了流動性差，資產負債表惡化，個別頭部企業面臨重大的風險。若處理不當，容易引發系統性風險。而中國從「保交樓」入手，通過保護契約和產權，避免市場恐慌；為房企「輸血」提供貸款、擔保；放鬆在房地產市場過熱期間採取的一些管制決策，從而有效擴大需求，使房地產公司具備造血的功能。

劉鶴強調，通過這些努力，可以看到近來大陸市場在房地產方面已出現明顯變化。從未來來看，中國仍處於城市化較快的發展階段，巨大的需求潛力將為房地產行業健康發展提供有力的支撐。

他還提到，共同富裕是大陸的長遠任務，不可一蹴而就，更不是平均主義和福利主義。隨著大陸發展，全體國民富裕程度將不斷提高，中國將努力追求機會面前人人平等，但任何情況下，人們的收入水準、富裕程度都將存在一定差異。

針對共同富裕是否意味著企業家的貢獻受到質疑時，劉鶴指出，在推動共同富裕的歷史過程中，包括外商在內的企業家都發揮著發動機的重要作用。

他此次特別提到了企業家精神稱，企業家精神是社會財富創造的關鍵要素，如果沒有財富的逐步積累，共同富裕就成了無源之水、無本之木。

劉鶴將於18日在瑞士蘇黎世與美國財政部長葉倫會面。這是兩人首度面對面會晤。

（中時 林勁傑）