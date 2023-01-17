陸媒統計：各省2023年經濟成長目標普降

中國各省市兩會陸續召開，陸媒財新網指出，2023年各省經濟成長目標普降，僅4省調升，即海南、新疆、重慶、黑龍江；經濟大省目標設定相對謹慎，天津、北京墊底。

據財新網報導，根據統計，與2022年增速目標相比，有21個省下調預期，幅度在0.5個到1個百分點。

內蒙古、西藏、吉林3省目標與2022年持平。海南、新疆、重慶、黑龍江4省則上調成長目標。

上海將2023年的預期成長從上年的5.5%左右調整為5.5%以上；湖南、江西則從2022年的6.5%以上、7%以上，調整為2023年的6.5%左右和7%左右。

從中國整體來看，海南將2023年經濟成長率目標訂為9.5%左右，居全中國首位，其次是西藏的8%左右。江西（7%左右）、新疆（7%左右）也相對較高，寧夏、湖北、湖南、安徽4省將目標設為6.5%左右。

報導指出，除了海南，這些目標設定較高的均為中西部省。

報導表示，排名前4大省的廣東、江蘇、山東、浙江，均將2023年經濟成長目標設定在5%以上或左右，上海成長目標為5.5%以上，「都相對穩健」；北京市與天津市成長目標分別為4.5%以上和4%左右，為31省中最低。

中信證券宏觀團隊研報認為，總體上各省在設置GDP目標時相對穩健，考慮到基數效應和宏觀政策力度較大，預計2023年各地GDP實際增速普遍高於預期目標。

例如，考慮到上海前3季GDP年跌1.4%、北京預計2022年實現正成長的表述，預計「以上」的要求會帶來更好的實際結果。

報導也指出，若干省公佈其他宏觀經濟指標的預期成長。其中，擴大投資是穩增長的重點，海南、新疆固定資產投資目標成長為12%、11%左右，內蒙古、遼寧、重慶、寧夏、安徽、湖北均計劃增長10%左右。

另外，促進消費修復也是重點，新疆將2023年地區社會消費品零售總額同比增速的增長目標訂12%左右，海南、湖北、雲南、福建均訂10%左右。

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