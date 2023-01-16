在岸、離岸人民幣升破6.7 寫半年新高

人民幣16日先升後貶，早盤在岸、離岸價雙雙升破6.7元關口，創逾半年新高。惟午後美元指數轉強，人民幣轉貶，在岸價曾貶逾300基點（bp），離岸價更一度貶逾400bp。

人民幣中間價16日報6.7135元，較上日升157bp或0.23％，創2022年7月11日以來最高。當天開盤，在岸、離岸價跟隨中間價走高，約於上午10時雙雙升破6.7元，其中在岸價最高曾升至6.6905元，離岸價最高曾升至6.6949元。

午後，美元指數重拾升勢，人民幣也迅速走貶，在岸價一度貶逾300點，最低貶至6.7338元。下午4時30分在岸價收報6.7281元，較上日4時30分收報6.7099元，跌182bp或0.27％，較上日晚上11時30分最後成交價6.7元，貶281bp。

離岸價一度貶逾400點，低至6.7431元。16日晚間7時許，在岸價報6.7330元，離岸價報6.7370元。

交易員指出，春節日益臨近，剛需結匯需求預計將逐漸下降，人民幣本周或繼續在6.7元附近徘徊。

對於2023年人民幣走勢，植信投資首席經濟學家連平16日指出，人民幣匯率的走勢首先要看美元指數。美元走弱、經濟向好、政策支持、資本流入、人民幣國際化等內部外部因素將支撐人民幣匯率，總體上，2023年人民幣匯率中間價可能在6.3～7.0元的區間內雙向波動，整體呈現升值的趨勢。

瑞銀財富管理辦公室16日將3月、6月、9月及12月底的人民幣預測，從原來的6.9元、6.8元、6.7元和6.7元，分別上調至6.6元、6.6元、6.5元及6.5元。

摩根士丹利9日曾預估，人民幣到2023年底將升至1美元兌6.65元人民幣，較當前水準漲約1.8％。