騰訊貪腐問題浮上檯面 百人踰越紅線被辭退

騰訊集團執行長馬化騰去年底在內部會議語出驚人表示，「騰訊內部的貪腐情況比較嚴峻」。據通報，2022年有超過百人因為踰越紅線被辭退，其中10多人涉及犯罪被移送公安機構。

騰訊於去年12月15日在線上舉行內部員工大會時，馬化騰直接表示「騰訊內部的貪腐情況比較嚴峻」，真的是怵目驚心。並稱嚴查之後暴露的問題特別多，其中又有中階幹部牽扯其中，「看完之後嚇死人。」

馬化騰的「驚訝」其來有自，根據界面新聞、香港信報引述一份騰訊的通報文件顯示，騰訊於2022年全年查處的舞弊、貪腐案件和人數，較2021年增加。

根據通報，2022年騰訊的反舞弊調查部共發現並查處觸犯「騰訊高壓線」案件70多起，100多人因越線被辭退，另有10多人因涉嫌犯罪被移送公安機關處理。

報導分析這份通報後發現，涉嫌腐敗和觸犯高壓線的不只有基層員工，也有諸如組長等幹部，甚至還包含業務部門副總經理等中階管理人員。內部人士形容，和過往的通報相比，這次被通報的人數是歷次處罰中最多的。

這份通報將其中涉及賄絡或職務侵佔而被內部查處或移送司法的18起案件公告，其中有多起案件的判決已出爐。據統計，這18起案件共涉及48人，判刑最重的是一名收賄人員，被判有期徒刑3年。

馬化騰在去年底的會議中強調，今年會持續強化數位化反舞弊的能力。

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