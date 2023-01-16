在岸、離岸人民幣升破6.7 創半年新高

美國通膨放緩，美元走弱，在岸及離岸人民幣16日早段雙雙升破6.7，創逾半年新高。

香港信報報導，人民幣兌美元在岸價（CNY）早段最高至6.6957，最新報6.7027，較前一交易日下午4時30分收報6.7099，升72個基點或0.11％，較晚上11時30分最後成交價6.7，跌27個基點。

離岸價（CNH）早段最高至6.6999，最新報6.7137。官方16日開出的中間價報6.7135，上調157個基點或0.23％，創去年7月11日以來新高。

中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，16日在公開市場展開人民幣（下同）7,790億元一年期MLF操作和1,560億元逆回購操作，包含7天820億元、14天740億元，充分滿足金融機構需求，MLF和7天及14天逆回購利率分別持平在2.75％、2％和2.15％。

逆回購操作規模上周五為1,320億元。16日有20億元逆回購到期，考慮到MLF到期和續做的錯位，據此計算，公開市場單日全口徑大幅淨投放9,330億元。本周公開市場共有1,890億元逆回購到期，此外，17日有7,000億元的MLF到期。

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