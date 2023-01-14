抓緊中國經濟復甦機遇

時序來到2023年開春之際，全球經濟正發生巨大變化，新的趨勢逐漸醞釀成型，包括中國政府決定不再實行清零防疫政策，但由於感染人數大幅上升，短期內經濟反而可能面對更大的壓力。正值天寒之際，疫情惡化並不出奇，相信未來中國或會經歷一段混亂及恐慌時期。但我們也知道，疫情總會有過去的一天，再加上中國政府的刺激措施屆時或將見效，社會其後可望慢慢回復正常。

至於股市，2022年底影響中國市場信心的多重制約因素可望迎來重大轉折，除了外圍美國聯準會鷹派升息節奏加速，中國國內的防疫政策也出現了全面優化，這些部分，加上近期密集推出的房地產供給側支持政策形成合力，顯著提升了中國資本市場的信心和風險偏好。

展望2023年上半年，我們相信股市或將持續改善，原因有幾個；第一，目前市場的共識是中國GDP在2023年首季將持續受壓，但第二季有望反彈，而股市走勢從來都是經濟的先行指標；其次，之前市場一直看不到中國的疫情管控會有放寬的曙光，但現時中央政府態度已很明確，將逐漸擴大放寬防疫政策。

第三，中國政府對經濟的態度同樣已做出轉變，之前備受壓力的行業如科技業，如今皆有鬆綁跡象。在2022年12月中旬舉行的中央經濟工作會議上，也強調以穩經濟為主，進一步鞏固了「穩增長」預期，相信中國政府將會推出更多刺激措施，對市場情緒有正面幫助。

再者，中國經濟的成長方式已轉向，從以往以房地產、大型傳統基礎建設為主的經濟，轉為科技與創新為主之經濟。中國在各方面皆強化自主能力，而向來備受關注的房地產相關政策，北京當局雖然並未明文指出「房住不炒」的方向，然而對房地產行業的重視沒有改變，預計未來房地產政策將轉向多主體供給，例如多管道保障（例如公租房、保障性租賃等），我們預料會有更多對房地產友善的政策推出。

此外，當全球經濟走弱，原本中國強勁的貿易逆差有可能趨緩，因此未來人民幣要再走強不易。事實上，中國市場通常和政策走向相當具有關聯性，在中國促進消費和鼓勵綠能大方向之下，2023年以股市而言，我們看好非必須消費和公用事業。

特別是著眼於政策托底經濟持穩、評價回到合理區間以及企業獲利保持韌性，A股市場已逐漸步入適宜的布局點。以政策面來說，未來預期會有更多的振興經濟政策，如果以振興政策層面來說，不會只有房地產，將會擴及消費和公共建設，原物料、數位經濟、傳統能源、鋼鐵及新能源材料也是較為看好的產業。

中長期來看，在消費大類裡，醫療健康有望增長。從行業估值和基金配置角度，這些產業都處在歷史低位。隨著疫情管控進一步優化，抗疫類醫藥需求有望快速上升，我們認為相關行業吸引力更為突顯。此外，長期明確政策引領的結構性領域也可望增長，包括電動車、綠色轉型等。

隨著中國經濟基本面進一步回穩，A股公司整體盈利能力，將在未來6～12個月內觸底，但專注於綠色轉型、科技創新和互聯網安全的公司也可能在2023年提供更多投資機會，因為這些公司的業務符合中國的長遠發展戰略。雖然2022年頗為不易，但中國的經濟周期仍然充滿生機。投資者需保持精選、多元化和靈活性。

（文／滙豐中國A股匯聚基金 左思軒）