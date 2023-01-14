陸本波疫情趨緩 衛健委：發熱門診和急診高峰已過

外界關注大陸疫情防控方針轉向後的疫情狀況，大陸國家衛健委14日表示，目前大陸發熱門診高峰和急診高峰都已過，就診人數均呈現達峰以後整體下降的趨勢。

另外，大陸官方並首度披露本波疫情期間死亡案例數據，2022年12月8日至2023年1月12日，大陸醫療機構累計發生在院新冠病毒感染相關死亡病例59,938例，其中9成以上以上合併有基礎疾病。死亡病例平均年齡80.3歲，65歲及以上約占90.1％。

大陸國務院聯防聯控機制14日傍晚舉辦記者會，衛健委醫政司司長焦雅輝表示，目前各省市發熱門診和診室的就診人數均呈現達峰後整體下降趨勢，農村地區也呈現下降趨勢。發熱門診新冠陽性感染者的檢出比例也持續下降，峰值是去年12月20日檢出率33.9％，在今年1月12日下降到10.8％，反映出發熱門診高峰已過。

急診方面，焦雅輝表示，急診診療人次在1月2日達峰值152.6萬人次，隨後在1月12日下降到109.2萬人次，較峰值時下降28.4％。急診新冠肺炎陽性感染者的檢出率也從去年12月22日的峰值8.8％，下降到1月12日的2.9％。

焦雅輝指出，大陸門診整體呈現出正常診療正在逐步恢復的態勢，1月12日全國普通門診診療總人次913.5萬人次，目前基本恢復到疫情前的水平。門診患者新冠肺炎陽性感染者占比，從去年12月19日峰值5.7％降低至今年1月12日的0.9％，下一步將關注農曆春節人員流動加大相關狀況。