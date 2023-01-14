接替駱惠寧 鄭雁雄出任香港中聯辦主任

大陸對台、對港人事近日逐步就定位，繼任命宋濤為新任國台辦主任後，大陸國務院14日下午任命駐港國安公署署長鄭雁雄接替駱惠寧，擔任香港中聯辦主任，同時免去駱惠寧相關職務。

香港特首李家超稍後發表聲明稱，他和香港政府歡迎鄭雁雄出任新職，並感謝駱惠寧擔任中聯辦主任期間對香港做出的貢獻。他表示，鄭雁雄2020年7月擔任駐港國安公署的首任署長，深信鄭雁雄會帶領中聯辦繼續支持港府依法施政，共同全面準確貫徹落實「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針。

綜合陸港媒體報導，在大陸政府宣布該項人事任命前，港媒14日稍早披露，鄭雁雄將接替駱惠寧，擔任香港中聯辦主任，同時，鄭雁雄將晉升為正部級官員，顯示大陸中央對香港事務高度重視並維護國家安全。

大陸全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，鄭雁雄通曉廣東話，有利他與香港各界溝通接觸，且無論誰當上中聯辦主任，都要執行大陸中央對港政策，確保香港繁榮穩定和加快融入國家發展的大局。

劉兆佳指出，當前香港已處於「由亂及治」的階段，並邁向「由治及興」，中聯辦此時出現人事變動不足為奇。而擔任過青海、山西兩省省委書記的駱惠寧原本已屆齡退休，但他在2020年初「臨危受命」出任香港中聯辦主任，當時香港經歷反送中運動，社會經濟大受衝擊，如今駱惠寧是「功成身退」。

報導稱，鄭雁雄生於1963年，廣東汕頭市潮南區人，1984年7月參加工作，1986年5月加入中國共產黨，曾經在人民日報社華南分社擔任過祕書長。鄭雁雄長期在廣東省工作，2011至2013年擔任汕尾市委書記，期間最有名的事情是曾經處理過廣受國際社會關注的烏坎村事件。