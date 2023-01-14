陸逾20省 今年GDP看增5%以上

大陸地方「兩會」（人大、政協會議）近日如火如荼進行，截至14日下午，已逾20省市自治區公布2023年GDP增長目標，多數省份設定在6％左右增速，經濟大省則衝刺5％以上。最高數值出現在海南，著眼疫情後的消費反彈，喊出9.5％左右的成長目標。

上海證券報報導，截至14日下午，大陸已有26個省市自治區的地方「兩會」公布2023年GDP增長目標，包括指標城市上海及經濟大省廣東、浙江等，市場持續關注江蘇與北京等重點省市的動態。

由於防疫政策轉向，大陸各地試圖重振經濟。資料顯示，今年各省市GDP增長目標普遍制定在5％以上，譬如經濟大省廣東、浙江、山東一致設定目標「5％以上」，去年上半年經歷封城的上海更設定「5.5％以上」。唯一例外的是天津，僅設定「4％左右」目標。

省市GDP目標的常態分布落在「6％左右」，包括福建與四川等八省設定該目標；湖北等四省則設定「6.5％左右」；還有四地方設定逾7字頭高標，最高為海南「9.5％左右」。

此外，有19個省市公布2022年GDP增長狀況，但其增長狀況均未達到原先設定目標，顯示2022年疫情衝擊經濟程度甚大。例如浙江年增約3％、廣東年增約2％，低基期使經濟大省認為今年GDP增速能有較大幅度的反彈。

報導稱，今年各地的政府工作報告均以擴大內需和提振消費為重點，因此去年受疫情封控影響劇烈的海南設定GDP成長高標。然而，海南今年設定一般公共預算收入年增15％左右、固定資產投資年增12％左右、社會消費品零售總額增長10％左右，幾乎所有指標都較2022年的目標提高，僅社會消費品零售總額增長目標降低1個百分點，或反映年內大陸消費前景仍有不確定性。

中國社科院世界經濟與政治研究所副所長徐奇淵表示，2023年大陸經濟復甦呈現內需表現強、外需相對弱。但各省仍將按照自身強項與定位發展，如製造大省廣東依然強調以實體經濟為本，繼續壯大新能源等產業發展。