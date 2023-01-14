陸去年進口晶片量 銳減逾15%

根據中國海關總署日前披露的進出口數據顯示，2022年全年，中國共進口晶片5,384億個，年減達15.3％；進口金額4,155.8億美元，年減3.9％。顯示在美國抵制及疫情干擾下，中國晶片進口出現衰退，並影響到汽車、通訊等相關製造業供應鏈。

綜合陸媒報導，中國海關總署數據顯示，2022年12月中國進口晶片量為399億個，年減達25.5％；進口金額345.2億美元，年減22.0％。而11月中國進口405億個晶片，年減25.3％；進口金額301億美元，年減27.6％。數據上來看，2022年3～4月受到上海封城影響，年比出現明顯衰退；9月份中國進口晶片量為476億個，10月受到美國對中國半導體出口禁令影響，令中國進口晶片數量再現滑坡。

總計2022年全年中國進口晶片量為5,384億個，年減15.3％；進口金額為4,155.8億美元，年減3.9％。但以金額來看，晶片仍是中國最大的進口產品。

2022年10月份，美國政府針對中國半導體及設備發布出口管制令，藉以阻擋中國獲取高階晶片技術與發展半導體產業，包括14／16奈米以下的邏輯IC、18奈米以下DRAM晶片、128層以上的NAND晶片、相關半導體製造設備等產品出口到中國都受到限制。

報導指出，美國制裁與疫情對中國半導體的影響不僅只有進口，根據美國半導體行業協會（SIA）數據顯示，中國市場2022年11月晶片銷售額年減達21.2％，這令半導體下游相關的製造業深受影響。

此外，因晶片大量用在汽車、通訊、電子電腦等諸多領域，中國統計局數據顯示，2022年11月中國規模以上工業增加值當中，微型電腦設備產量年減27.9％，汽車產量年減9.0％，行動通信設備產量年減13.0％，智慧手機生產量年減更達到19.8％。

其中，電動化、智慧化汽車已成為下一個大規模席捲全球的趨勢產品，中國更在官企聯手下大力推展。但中國電動汽車百人會理事長陳清泰近日直言，晶片與軟體是中國被海外「卡脖子」的難題，中國汽車晶片當地供給率不足10％，當務之急是解決晶片依賴進口的問題。