陸去年GDP恐明顯下滑 今年迎解封行情

大陸國家統計局預定17日公布2022年第四季與全年GDP等經濟數據，各大機構陸續發表觀點，且普遍認為相關數據將明顯下滑。然而，展望2023年，在大陸放寬防疫措施後，不少機構相繼上調其GDP年增率預測。

騰訊新聞報導，大陸信評機構東方金誠最新報告指出，2022年大陸經濟下行壓力突出，估計全年實際GDP年增率在3％左右，無論是與2021年8.1％的實際年增率，還是與2020年至2021年5.1％的兩年平均年增率相比，都出現明顯下滑，也低於大陸官方2022年初制定的「5.5％左右」經濟增長目標。

安盛投資管理新興市場高級經濟師姚遠近日在港媒撰文指出，大陸經濟處於黎明前的最黑暗時期，2022年11月和12月的活動數據非常疲弱，即將公布的第四季GDP應該會反映出2022年底經濟不振的情況。然而，金融市場似乎並沒有被目前的經濟與社會形勢嚇阻。反而是大陸重新開放的前景、相信經濟已觸底、感染高峰已過等種種原因提振市場信心。

另外，近期不少機構考量到大陸大幅放寬防疫措施，上調大陸2023年GDP年增率預測。其中，摩根士丹利基於大陸結束「動態清零」政策後重新開放，加上推出房地產支持政策，並放寬科技業監管等原因，上調大陸2023年GDP年增率預測，從2022年12月中旬預測的5.4％，上調至5.7％。

大陸將於3月4日起召開全國人大、政協兩會，屆時將訂立2023年GDP年增率目標。外媒稍早引述知情人士透露，大陸高層計畫把2023年的GDP年增率目標設在5％左右。

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