大陸遊戲市場去年跌一成 今年迎反彈？

大陸遊戲研究機構伽馬數據公布，2022年大陸遊戲市場實際銷售收入人民幣（下同）2,658.84億元，較2021年減少306.29億元，跌10.33％；遊戲用戶規模6.64億人，年減0.33％。

其中，大陸行動遊戲市場下降幅度較大，實際銷售收入1,930.58億元，年減幅達14.4％。大陸客戶端遊戲市場逆勢增長，實際銷售收入年增4.38％至613.73億元。此外大陸網頁遊戲市場實際銷售收入為52.80億元，年減12.44％。

伽馬資料分析認為，過去一年行業面臨著五大問題，包括企業生產研發受限，專案進度嚴重滯後；招聘需求緊縮，崗位優化頻繁；資本信心不足，企業投融資困難；用戶削減個人開支，娛樂消費數額顯著降低；海外競爭更加激烈，企業出海阻力增大。因此，行業整體處於承壓蓄力階段。

瑞銀證券中國互聯網、傳媒、教育行業分析師劉耀坤表示，遊戲行業2022年的負面影響很大程度上來源於監管、遊戲版號，除了新遊戲整體比較疲軟之外，一些大DAU的頭部遊戲的運營、變現力度也相對比較保守。此外，整體消費信心比較弱也是一方面原因。

劉耀坤認為，遊戲行業從2022至2023年將經歷觸底反彈，獲得比較好的恢復。隨著整體遊戲監管的回暖，頭部遊戲可能會放開手腳積極做變現。

劉耀坤認為，從12月進口遊戲版號重啟的版號內容、版號遊戲審批的名單裡，能看到一些比較好的變化。12月的遊戲版號是大廠受益比較明顯的一批版號，不僅僅是進口，也包括了國內的版號，對大廠的態度在變好。

伽馬數據表示，未來游戲行業長管長嚴機制形成常態，強化導向管理和內容建設，推動健康發展會成為首要目標，行業將更加注重質的提升。此外，海外業務拓展將成為企業中長期戰略增長點，遊戲產業會進一步邁向全球化發展。

劉耀坤對2023年的遊戲出海並不樂觀。一方面，海外的經濟形勢會對大陸遊戲廠商出海有一些壓制，發達國家市場的通膨仍是較大的問題，經濟可能會在22年的基礎上進一步衰退，這與遊戲消費是很強的正相關，因此是很難避免的一個短期壓力。

除此之外，2023年不一定有很強的遊戲出海的管線，劉耀坤分析表示，頭部兩家公司對於出海的佈局基本上是從2019年開始，而一般一個好的遊戲研發週期要五年以上，因此或許要到2024、2025年才可能看到這些廠商過去幾年投資的重磅遊戲產生回報。

因此，劉耀坤對2023年的遊戲出海預期偏謹慎，2023年是主要看內需，看國內市場的一年。

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