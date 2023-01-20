陸前瞻航空、新能源 爭取全球話語權

2022年全球經濟籠罩在衰退陰影下，但危機就是轉機，不景氣情況下各國仍大手筆投入，發展具前瞻性的新產業。以大陸來說，目前鎖定航空、新能源等產業，在新產業典範轉移的時間點爭取全球科技話語權。

2022年8月，大陸國家發改委主任何立峰撰文表示，新一輪科技革命正在歷史關口，要加強相關新產業與業態發展，重點提及電子資訊、民用航空、新能源、綠色低碳、數位經濟等產業。

當前大陸對於科技工業的重視，已從高層人事的調整中展現，最高領導層、中共第二十屆政治局委員24人名單出現多位涉及科技工業背景的官員，包括曾掌中國航天科技集團的新疆黨委書記馬興瑞，以及曾任兵工集團總經理、將接下國務院副總理位置的張國清，被專家點評形成一群「宇宙幫」的領導班底。

大陸在2022年底大規模宣傳首架自研自產的大型客機C919進入批量生產階段，基於許多大陸航空航太機構都是美國重點制裁的對象，此次技術突破也象徵大陸軍工業國力的展示，在未來大陸相關背景領導層的帶領下可望再加大投入。

另一方面，在全球綠色化、電動化浪潮下，涵蓋新能源、智慧汽車等許多近年才催生出的新產業已成趨勢，鋰礦、動力電池、新能源車整條產業鏈是過去三年市場上最火爆的焦點，相關企業的股價或業績都以雙位數甚至三位數漲幅狂奔，大陸也搶先布局相關領域。

例如在電動車電池方面，大陸已培育出以寧德時代、比亞迪等一批大型企業，在全球囊括多數市場，至今仍持續擴大與韓日企業之間的差距，相關產業預計會有更深的研發技術投入，以鞏固現有優勢。

另外，大陸許多企業湧入電動車領域，例如身上帶有網科基因的「蔚小理」等車企，以及科技巨頭華為與消費電子大廠小米也積極投入，相關的智慧科技與交通交互解決方案，極有可能導致整個生產活動模式出現劇烈轉變，讓目前坐擁最大汽車市場、積極推展相關試點的大陸，掌握到科技典範轉移的先機。