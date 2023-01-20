陸捨清零、拚經濟 2023福禍參半

本土疫情散發後，大陸經歷不平靜的2022年，經濟表現跌宕起伏，政策也從堅持「動態清零」走向放鬆管制。展望2023年，在俄烏戰爭、通膨、全球需求削弱，及本土疫情帶來的影響餘波盪漾下，機構對大陸經濟表現看法歧異，是否能在全球充滿不確定的一年扭轉困局，各界關注。

影響大陸2023年走向最大因素，莫過於上年底政府選擇大幅放鬆防疫，但防疫的放鬆是福是禍，外界看法不一。多家外媒引述公共衛生專家表示，大陸放棄動態清零可能會迎接一波嚴重的感染潮，有可能造成混亂並導致超過100萬人死亡，引發社會和政治危機。從經濟層面看，瞬間爆發的感染潮，導致工人、物流司機等因病休假，影響工業生產和供應鏈。有分析認為，即使本土疫情開始降溫，對經濟的影響恐怕也會持續。

中國市場研究董事總經理Shaun Rein表示，首波感染潮開始緩解後，大陸消費者不會進行報復性消費。許多員工在2022年的封控期間遭到減薪，消費者信心很低。許多中小企業已倒閉。

但摩根士丹利2022年12月中發表報告卻認為，鑒於重新開放的速度更快，預計2023年3月會開始改善（比之前的基本假設提前了約兩個月），更早更強勁的復甦將使2023年GDP增長升至高於預期的5.4％，較上次預測大幅上調0.7個百分點。

到了2023年1月上旬，摩根士丹利再度上調大陸GDP增長預測至5.7％，是一個月內第二次上調。大摩認為，相信大陸對外重開的短期陣痛，或會被早期和強勁的復甦抵銷，加上對房地產提供政策支援，並放鬆科技行業監管，所以再上調預測值。

高盛看法與摩根士丹利一樣，也在大陸放開管制後隨即上調GDP增長預測0.4個百分點至5.2％。但亞銀、世銀與上述兩家機構持不同看法，分別下調預測0.2個百分點、0.6個百分點，預測值都是4.3％。

世銀認為，由於大陸疫情發展軌跡、防疫政策演變、家庭和企業行為反應等方面都存在不確定性，經濟增長前景面臨重大風險，房地產行業的持續壓力也可能對宏觀經濟和金融系統產生更廣泛的溢出效應。此外，主要風險還包括全球增長前景高度不確定、金融條件緊縮程度可能超出預期，以及地緣政治緊張加劇等。

大陸將於3月4日起召開全國兩會（人大、政協會議），屆時除訂立2023年GDP成長目標，刺激政策將更加具體清晰，各界拭目以待。