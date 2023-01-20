人行的考驗…人民幣與物價控管

回顧跌宕起伏、內外挑戰交織的2022年，中國人民銀行的貨幣政策亦備受考驗。從外部來看，俄烏戰爭、美國加速升息，導致人民幣大幅承壓；內部而言，則是防疫政策髮夾彎對經濟造成極大影響。進入2023年，寬鬆適度的貨幣政策如何調整，並拿捏匯率波動和物價管控，依舊是人行最大的挑戰。

市場認為，展望2023年，美國仍將升息，加上大陸經濟增長率處於相對低位，人民幣匯率可能頻繁出現雙向波動。至於通膨壓力，市場認為2023年應不會飆升至過高的水準，這也為人行在政策工具調節上保留了些許空間。

在人民幣匯價表現方面，2023年伊始，人民幣就開啟一波飆升行情，接連收復多個重要關口。不過機構普遍認為，這波強升主要來自短線美元走弱、美債殖利率震盪之故。展望2023全年，第一季受到美元強弱、跨境收支變化等多重影響下，可能維持較大的雙向震盪，預估人民幣匯價要到第二季或較為明朗。

中金公司研究指出，進入第二季後，大陸經濟復甦趨勢明確以及美國聯準會政策可能轉向的背景下，人民幣有望進入升值軌道，預估2023年第四季人民幣匯率的中間值約在6.7元附近。

中國社會科學院金融研究所副所長張明則看好下半年人民幣升值速度將加快。2023年上半年，由於聯準會仍處於升息周期，人民幣兌美元匯率料在6.8元～7.3元的區間內雙向波動。

在物價展望方面，德意志銀行集團中國區首席經濟學家熊奕認為，2022年大陸並未顯著受到全球物價飛漲的波及，全年CPI年增率始終保持在3％以下。隨著大陸加快重啟經濟，餐飲、娛樂行業等勞力密集服務產業的職缺增加，失業率下降並推升薪資水準，通膨情況將會升高，但不會飆升到過高水準，預計2023年平均CPI年增率將為2.5％。

另外，社科院的「經濟藍皮書：2023年中國經濟形勢分析與預測」則預期，2023年物價總體保持溫和上漲，CPI年增率漲幅稍有擴大，估計來到2.8％左右。而相對可控的通膨水準，也為人行2023年的貨幣政策空間帶來更多迴旋餘地。