中美翻新篇 科技、金融戰與合

中國國家主席習近平進入第三任期，美國總統拜登期中選舉過後…

中美貿易戰在美國前總統川普時期開了第一槍，開啟21世紀以來影響力最甚的大國角力擂台，不僅在全球範圍內掀起波瀾，震盪一下就延續了六年，時至今日，中美從貿易爭端延伸至科技戰、金融戰。隨著中國國家主席習近平進入第三任期，美國總統拜登期中選舉過後，中美關係將於2023年開啟新篇。

2017年8月，川普在上任數月後就在對中政策畫上鷹派箭靶，自2018年7月起數度對中國商品加徵高額關稅，中國也提出反制關稅，中美貿易戰就此開打，前後約波及3,700億美元的中國進口商品，分別課徵7.5％～25％的懲罰性關稅，中美關係快速惡化。

美國總統拜登走馬上任後，延續前朝對中國的嚴厲做派，緊盯中國在「第一階段貿易協議」中的承諾。美國貿易代表戴琪和商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）等高層官員也數度重申，將繼續延續對中關稅政策，以促進其改善貿易行為，更不排除發起新的「301調查」。

除了經貿爭議外，面對中國崛起，美國在科技和金融領域的擔憂有增無減。美國商務部自2019年以來，大舉將中國科技企業分批列入「實體清單」，限制美國企業向清單內的中企提供產品及服務，重創中國科技業。

此外，美國積極防堵中國科技產品進口，在美國聯邦通訊委員會（FCC）推動下，資通訊設備商華為及中興通訊、監控設備大廠海康威視等多家中資企業，遭禁止在美國銷售設備。

在中美角力白熱化下，各界擔憂中美脫鉤使「去全球化」風險與日俱增。然而，回顧近年數據，中美貿易總額除了在2019年和2020年受貿易戰影響下降外，2021年貿易數據大幅反彈，2022年更有望成為中美貿易額創紀錄的一年。

金融方面，美國於2020年通過「外國公司問責法」，要求在美上市企業審計底稿受監管，否則將面臨強制退市。美國證監會（SEC）於2022年公布超過百家中概股預摘牌單，包括阿里巴巴、百度和京東等大型中企。

中國對此力挽狂瀾，於2022年8月宣布與美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）簽署審計監管合作協議，允許美國監管人員前往香港檢查中概股公司的審計底稿。

近年來，中美兩國在貿易、科技、金融等領域的博弈激烈，再加上台海議題催化下，使雙邊分歧更加顯著，各界對於中美發展走向愈發憂心。

11月14日，中美元首「習拜會」於在二十國集團峰會（G20）期間重磅登場，雙方同意重啟對話協調，恢復經常性磋商，僵持已久的關係終現一絲曙光。

在中國放寬防疫措施之際，美國助理國務卿康達等高層官員於2022年末率團訪問中國，外界關注的是，此舉更是為布林肯2023年初訪中鋪路，將有望在中國重返國際的第一步，開啟中美雙邊達成全新合作的契機。