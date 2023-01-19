陸股匯翻新頁 A股迎升機

進入2023年以來，隨著大陸防疫管控全面退場，A股市場莫不充斥歡愉氣氛，掀起一波上漲行情。不只如此，近期多家國際機構投行先後唱多大陸資本市場表現，預測股匯陰霾已過，疫後將迎藍天。

綜合陸媒報導，野村東方國際證券首席分析師高挺最新報告指出，美國聯準會快速升息進程已步入後期，強美元大幅升值的階段也已過去，也就是說，2023年資金可能再度回流新興市場。同時，美國經濟衰退的可能性會使國際投資者在其他領域尋找投資機會。

高挺認為，該行判斷2023年大陸經濟可望復甦，尤其第二季之後復甦跡象更趨明顯。屆時北向資金的流入量有可能會較2022年增加，有助於提振A股走升的底氣。

另外，投行高盛也對大陸市場抱持樂觀看法。高盛策略分析師劉勁津在1月9日的報告指出，得益於大陸多項政策的轉變，該行預測MSCI中國指數有望再漲15％。高盛還將MSCI中國指數12個月的目標價從70上調至80，理由是低估值以及在官方房地產、互聯網等領域的政策轉變。

高盛報告指出，大陸放寬防疫限制後，交易員紛紛重返市場。高盛統計顯示，光是2023年第一個交易周，MSCI中國指數就上漲8％，創下1995年以來的最佳開局。高盛認為，從2023年大陸經濟增長前景、官方政策轉變、通膨週期等多方面來看，大陸市場都處於有利地位，「做空或低配大陸市場風險明顯高於做多」。

國際基金管理公司先鋒領航（Vanguard）則表示，預計短期內中國人民銀行仍將繼續適度放鬆流動性並採取降息等方式，以提振經濟。此外，根據先鋒領航資本市場模型（VCMM）對10年期回報率的預測模型顯示，就股票類回報率預測區間而言，大陸股票的10年期回報率為7.4％～9.4％，大陸以外全球股票（未對沖）的回報率為5.7％～7.7％。可見大陸市場仍具增持魅力。