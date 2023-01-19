陸斷鏈解危 產業向前衝

新冠疫情下斷鏈危機大幅影響大陸工業與製造業，陰霾幾乎籠罩2022全年，不過，2023年大陸政府防疫方針轉向後，要求保障產業鏈的供應運行，各地政府紛紛推出相關措施，有意帶動產業2023年復甦反彈，讓經濟從谷底復甦。

大陸國家統計局所公布的2022年11月規模以上工業增加值實際年增2.2％，仍大幅低於外界預期。2022年前11個月該指標年增僅3.8％，其中製造業更僅年增3.3％，盡顯疲態。

為刺激經濟回穩，2022年12月底舉辦的大陸中央經濟工作會議表示，要保障物流、供應與產業鏈通順，並圍繞製造業重點產業鏈，補足關鍵核心技術和零部件薄弱環節，保證產業體系自主可控和安全可靠，著力補強產業鏈薄弱環節。

言下之意，就是要應對大陸產業鏈當前兩大壓力，外部是美國等在技術上游施加的斷供壓力，內部是因為疫情防控措施導致的產業鏈不順壓力。

能迅速進行調整的，是基於疫情防控政策下的產業鏈斷裂壓力。工信部表示，在2023年之初將加強重點省份、行業、園區和企業的監測調度，全力做好生產要素協調保障工作，確保產業鏈供應鏈穩定暢通。

多數省市隨後制定相關政策與措施，監測轄區重點企業確保供應鏈穩定運行，包括在汽車、半導體、醫療物資等重點領域搭建協調平台，建立「紅黃藍」預警協調機制，及早發現處於紅燈的斷鏈高風險區，加快重點行業復工復產。各省也根據產業強項著墨，如江西選擇有色金屬與電子資訊等14條產業鏈，形成鏈長制度管控狀況。安徽則加強汽車產業鏈的監督。

除設法維持產業鏈暢通，相關政策也同時拉動產業鏈升級。上海證券報引述中國科學院科技戰略諮詢研究院副研究員劉明熹表示，中央經濟工作會議要求加快建設現代化產業體系，代表在2022年保鏈保暢工作的基礎上，2023年產業鏈供應鏈的競爭力需要進一步提升。

雖然目前大陸處於防疫方針轉向陣痛期，但隨著相關預防監控措施先一步執行，多地已相當程度保障產業鏈運行。如手機製造大省河南在2023年初表示，富士康鄭州廠目前產能已恢復旺季峰值狀態，與2022年同期基本持平。