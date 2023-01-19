防疫鬆綁 陸經濟復甦可期

外資上調2023年GDP成長預測，3月初登場的「兩會」估釋出更多引領政策…

大陸防疫政策暌違三年大鬆綁，各界預期大陸經濟將與國際重新接軌，再加上政策帶動，境內活動可望更加活絡，經濟復甦前景可期。然而，部分分析指出，長期受壓抑的消費者支出，回溫仍需時日，再加上房地產業流動性危機未解，大陸經濟復甦之路，仍需更多動力加持。

大陸衛健委於2022年12月26日宣布，將「新冠肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」，隨後自2023年1月8日起，邊境進一步放寬，不再對入境人員採取隔離檢疫措施，感染者不再實施隔離措施，不再判定密切接觸者，不再劃定高低風險區，正式告別近年嚴守的「清零政策」。

政策轉彎為市場注入強心針，各家機構隨之轉向看好大陸2023年經濟發展，紛紛調升GDP增速預測值。高盛日前將2023年大陸經濟成長率預測值由4.5％調升至5.2％，瑞銀則預估增長4.9％。

摩根士丹利報告最為樂觀，認為大陸在「清零政策」完結後重啟加速，再加上房地產支持措施及互聯網監管鬆綁等有利因素，該行將2023年大陸GDP增長預測由5.4％上調至5.7％，預期GDP增長及消費在下半年會有較大的增長趨勢。

中國銀行研究院高級研究員王有鑫表示，疫情防控政策逐漸優化，預計疫情對經濟復甦的影響將減弱，經濟社會生活將逐漸回歸正軌，市場對於2023年經濟增長信心因此更強。

另一方面，紐約時報分析認為，大陸經濟復甦之路仍有待考驗，由於消費者支出長期被抑制後不太可能迅速恢復，且大陸面臨嚴重的房地產市場低迷，同時仍須提升長者接種疫苗的防疫措施等。

國際方面，驅動大陸與世界貿易的工廠正面對美國和歐洲等主要貿易夥伴需求疲軟的困境，歐美地區亦皆面臨經濟衰退的可能性，種種因素皆使大陸經濟存在不確定性。

引領大陸政策的「兩會」將於3月初登場，大陸部分地區近日也陸續率先公布地方2023年GDP成長目標，在已公布年增速目標的地區中，預期數值約介於5.5％～7％之間。

樂觀情緒帶動下，匯率市場歷經一輪波動，近期亦終於轉強。人民幣在岸價與離岸價近日雙雙漲破6.8，創近五個月新高。美銀報告指出，市場對大陸經濟增長和股票前景的重新定價，正在推動人民幣短期升值，短期或將上看6.7。

消費方面，大陸官方積極祭出「促消費」政策，加大力度拚經濟，大陸商業聯合會公布大陸2023年1月零售業景氣指數（CRPI）止跌回升至50.3，較2022年12月的48.7提振1.6個百分點，零售企業經營信心明顯增強，準備迎向復甦春天。