補償式返鄉 陸春運客運量估達17億人次

大陸防疫措施放寬後首個春節來臨，不少民工及市民今年終於可以回鄉與家人團圓。春運已於1月7日展開，共40天。春運高峰期由農曆年廿八至除夕，即本月19至21日。19日的春運鐵路車票已開賣，其中，北京前往石家莊、鄭州、武漢等多地的車票，幾乎一開售即秒殺。估計今年春運客運量達17億人次，創近4年來新高。

中國交通運輸部科學研究院資訊中心副主任周健表示，預計今年春運客運量達17億人次左右，創近4年來新高，較2022年春運增長60％左右。另有分析估計，今年春運的鐵路出行量有望恢復至接近2019年的水平。

大陸今年春運於1月7日開始至2月15日結束，共40日。按民眾出行規律，春運高峰期為農曆臘月廿八（1月19日）、臘月廿九、除夕，這3天的車票分別於1月5日、1月6日、1月7日開售。1月13日可以購買1月27日（正月初六）假期返程火車票。19日當天，北京前往石家莊、鄭州、武漢等地區的火車票幾乎在開始發售的同一時間就售罄，有的熱門車次候補購票預約名額也已滿。

鐵路部門將於春運節前高峰日，安排開行6,077對旅客列車；節後高峰日6,107對，最大客座能力較疫情前的2019年春運增長11％。部分運力緊張的高鐵通道，將根據情況增開夜間列車，在京廣、杭深高鐵開行臥鋪動車組。保持普速旅客列車必要開行規模，持續開公益性慢火車，保障偏遠地區群眾基本出行。

各地已陸續召開春運工作會議。據上海市春運辦預測，隨著防疫措施持續優化，今年春運客流將呈現對外交通量穩定增長，上海市內客運量保持低位特徵，初步預計對外交通到發總量2,607萬人次。其中，鐵路仍為運輸主力，預計鐵路到發量約1,800萬人次。

（ 旺報 林勁傑）

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