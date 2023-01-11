上海拚經濟 今年GDP看增5.5％

2022年第二季因為疫情而封城兩個多月的上海，經濟受到重挫，展望2023年，上海將全力拚經濟。上海市長龔正11日表示，綜合各方面因素，建議2023年上海GDP增長5.5％以上；另一直轄市北京的代市長殷勇表示，將力爭2023年實現餐飲、交通旅遊等行業恢復至疫情前水準。

龔正11日在上海市「兩會」工作報告時指出，經歷疫情衝擊，預計2022年上海全市生產總值（GDP）人民幣（下同）4.45兆元，年增3％。較2022年初所訂的5.5％左右目標為低。

龔正表示，過去五年，上海人均生產總值達到17.8萬元左右。金融市場交易總額從2017年的1,428.4兆元增加到近3,000兆元。

貿易方面，上海口岸貿易總額突破10兆元，占全球比重提高到3.6％左右，保持世界城市首位。上海港貨櫃吞吐量達到4,730.3萬標準箱，連續13年世界第一。上海外貿進出口總額連續兩年超過4兆元，實際使用外資五年累計達1,030億美元左右、比上個五年增長15.8％左右。

龔正表示，2023年是實施「十四五」規劃承上啟下的關鍵一年，今後五年，上海要在推動高質量發展、創造高品質生活、實現高效能治理上取得重大突破。

龔正說，建議2023年上海市經濟社會發展的主要預期目標是：GDP增長5.5％以上，城鎮調查失業率5％內，居民人均可支配收入增長與經濟增長基本同步，居民消費價格漲幅3％左右，環保投入相當於全市生產總值的比例保持3％左右，單位生產總值能耗、單位生產總值二氧化碳排放量進一步下降，主要污染物重點工程減排量完成國家下達目標。

北京方面，殷勇接受新華社專訪時表示，2023年北京將力爭實現住宿餐飲、交通旅遊等接觸性消費行業恢復到2019年水平，全市總消費增長5.5％，社零總額增長5％左右、批零銷售額增長6％左右。同時，全社會固定資產投資目標訂在增長4％以上。

天津11日也訂出2023年經濟發展目標，包括GDP成長4％左右，居民人均可支配收入保持與經濟增長同步，固定資產投資增加3％左右，社會消費品零售總額增長6％左右，城鎮調查失業率5.5％左右，居民消費價格漲幅控制在3％左右。