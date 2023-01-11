陸去年民眾存款增逾26兆人民幣

大陸人民銀行10日發佈最新金融和社會融資數據顯示，2022全年，人民幣貸款增加21.31兆元，較上年增加多達1.36兆元；人民幣存款更是大增26.26兆元，較上年度多增加6.59兆元之多。

因此，如何在2023年合理釋放民眾的超額儲蓄將成為挑戰。天風證券宏觀首席研究員宋雪濤認為，居民購房類支出減少、理財投資收益下行也造成一般民眾減少購房和理財等投資性支出，是2022年超額儲蓄的主要來源。

他認為收入修復是2023年消費修復的前置條件，包含收入預期、收入來源都會影響，除非直接發錢，否則只有等到居民收入預期好轉時，超額儲蓄才有可能轉化為超額消費。

據券商中國報導，觀察2022年新增的21.31兆元的人民幣貸款，較上年多增1.36兆元。民生銀行首席經濟學家溫彬表示，面對經濟下行和有效信貸需求不足的壓力，2022年一攬子穩增長政策持續加碼，讓大型金融機構和政策支持領域不斷發力，有效支撐經濟回穩向上和信用平穩擴張。

此外，10日人行與大陸銀保監會聯合召開主要銀行信貸工作座談會，研究部署落實金融支持穩增長，要求人行、銀保監會、各主要銀行要保持對實體經濟的信貸支持力道，加大對國內需求和供給體系的支持，做好重點領域的金融服務。

另就房地產業部分，則要求聚焦專注主業、合規經營、資質良好、具有一定系統重要性的優質房企，展開「資產啟動」、「負債接續」、「權益補充」、「預期提升」4項行動，綜合施策改善優質房企經營性和融資性現金流，引導優質房企資產負債表回歸安全區間。

（旺報 吳泓勳）

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