百度自駕業務 傳大裁員

積極發展自動駕駛和智慧交通等領域的百度，近期傳出相關部門進行大裁員，且該部門員工已被通知沒有年終獎金。

百度港股10日股價與大盤一同下修調整，收盤跌0.61％報港幣130.6，終止連續六個交易日收漲趨勢。

科創板日報10日引述知情人士指出，百度智能駕駛事業群（IDG）正進行大幅度裁員，此次集中裁撤在智能交通事業部（ACE）下屬的車路協同、智能網聯和智能交通業務部，ACE已被通知全員沒有年終獎金。

百度IDG成立於2017年3月，由自動駕駛事業部（L4）、智能汽車事業部（L3）、車聯網業務等共同組成，是百度發展重心業務自動駕駛的主力部門。

百度此次裁撤動作受到市場關注，因該公司近期仍持續喊出發展自駕相關業務。百度表示要擴大自駕業務規模，包括有意在更多區域開展全無人自動駕駛營運，著力打造全球最大的全無人自動駕駛營運服務區。

10日舉辦的百度Create AI開發者大會上，百度董事長李彥宏表示，光是交通網路的智慧化改造，就能將通行效率提升15％～30％，2032年前透過智慧交通方案就能基本解決擁堵問題。

百度近期也傳出投資自駕重要元件、激光雷達晶片企業蘇州識光芯科技術有限公司，外界猜測，百度或有意減少自身在部分領域著墨，透過投資與合作，來實現技術。