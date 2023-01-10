家樂福中國收攤？民眾搶刷購物卡

大陸零售領域競爭劇烈，轉型不力的家樂福中國似乎已悄悄落隊，去年前三季在陸關閉逾50家門市，近日再傳多家門市貨架上沒貨，限制民眾使用購物卡等情況，讓外界質疑家樂福中國是否接近倒閉。

澎湃新聞9日引述家樂福中國表示，家樂福進入大陸已28年，將會持續深耕當地市場，請廣大消費者理性消費，不要相信謠言。近期零售業受到疫情衝擊，面臨前所未有的挑戰，但家樂福正積極轉型應對挑戰，目前門市絕大部分商品也可使用購物卡結帳。

收購家樂福中國的蘇寧易購近期股價直落，10日收盤再大跌3.2％報人民幣（下同）2.12元，連續四個交易日收跌。進入2023年來，蘇寧易購僅一個交易日收漲，而大盤深證成指則是僅一個交易日收跌。

北京商報等陸媒近日指出，近期網上傳出家樂福購物卡結帳受限等消息，使多地家樂福中國門市出現消費者瘋搶的狀況，只要購物卡可結帳的商品都被搶購一空。

報導指出，在春節之前的銷售旺季，家樂福門市飲料、零食、乳品等貨架上卻呈現空蕩蕩的情況，但許多不可使用購物卡的商品種類貨架存貨則相當充足。家樂福在北京一家門市公告，因為購物卡系統正在升級中，暫不支援使用於家電等商品。另一家門市廣播，許多大品牌商品無法使用購物卡結帳。陸媒還引述專收購物卡的黃牛表示，已暫時不回收家樂福購物卡。

購物卡使用受大幅限制的消息，導致小紅書等平台上廣傳民眾至家樂福瘋搶商品，欲盡快用畢購物卡額度。網上也進一步衍生出家樂福可能倒閉的消息，但當前家樂福中國已否認。

在業績上，家樂福中國呈現疲乏狀態，蘇寧易購此前財報顯示，2022年前三季家樂福中國沒有新開門市，反而關閉多達54家門市，且當中多達30家是在第三季關閉，總數量從2021年底的205家銳減26％至151家，許多一線和二線城市已不見家樂福蹤跡。

蘇寧易購表示，家樂福是公司虧損的主因之一，正調整該業務緩解虧損。此前蘇寧易購有意透過收購家樂福打通線上線下零售，但發展狀況並不如意，近期還傳出家樂福拖欠供應商貸款，遭多家供應商起訴的消息。