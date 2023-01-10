陸防疫鬆綁 陸媒：富士康鄭州廠生產滿載

中國放寬COVID-19防疫管控後，鴻海旗下中國鄭州富士康廠區生產備受關注，中國媒體報導，目前富士康鄭州廠區員工到職率超過95%，20萬名員工已就位，運輸車次也到歷史高峰，生產車間滿載。

報導中鴻海集團法務長暨富士康鄭州科技園區主管方光宇指出，富士康鄭州廠是全球最大的智慧型手機製造基地，也是富士康最重要的廠區之一，鴻海集團會持續在鄭州深耕。

鄭州廠區是鴻海集團組裝代工高階版iPhone的重要基地之一，富士康鄭州廠區去年11月勞工抗爭衝突平息，產能加速回復正常，中國在今年1月8日正式將COVID-19降為「乙類乙管」，防疫降級並大幅放寬疫情管制，富士康鄭州廠區生產狀況備受關注。

根據河南當地媒體9日報導，富士康鄭州科技園區出貨量已經達到高峰，富士康鄭州科技園區生產經理代宏明指出，目前園區訂單量多，市場需求強勁，根據客戶需求採取兩班制，目前員工到職率超過95%。

央視9日晚間，引述負責富士康鄭州科技園區所有生產物料配送和出貨運輸的準時達物流經理李俊強談話，目前每日進貨量達180車次以上，往生產車間配送每日超過240車次，達到歷史高峰。

由於客戶要求裝配製程作業嚴格，央視指出，富士康鄭州科技園區手機裝配生產線是需要人力最多的環節，人力配置是其他同類產品的數倍，目前已經達到正常人力水準，20萬名員工已就位；富士康鄭州科技園占富士康在中國近8成智慧型手機產能。

富士康鄭州科技園區副總經理王雪表示，單個車間人力配置約2,000人，整個廠區有幾十個車間，生產均滿載，每年生產上億支手機產品，因應客戶和全球各地需求。

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