陸特斯拉降價 車主維權還繳停車費30元

最近業績大幅下滑的特斯拉決定將旗下所有車型改款上市，並大幅調低售價，也一如預期地再次遭到大陸特斯拉車主的抗議與維權行動，他們認為，剛買了車特斯拉就降了幾萬，實在太虧了。不料維權未果，臨時停車費7元還得照繳，令車主們哭笑不得，有些氣憤的車主還為此將特斯拉店內的零食、飲料與贈品搶個精光。

據《快科技》報導，這次特斯拉降價是不到3個月內的第2次降價，其中Model 3後輪驅動款降價3.6萬元人民幣（合台幣16.1萬元），Model Y長續航型降了4.8萬元人民幣（合台幣21.5萬元），創下大陸生產特斯拉電動車歷史最低價格。

對於降價前提車的車主而言，剛買車就虧了幾萬，與先前降價時遭遇的狀況相同，大陸不少地方的車主選擇了到特斯拉公司集體維權的方式。

報導說，1月7日江蘇蘇州有特斯拉車主上傳視頻表示，因為降價他們車主組團去特斯拉門店維權，結果一如預期地維權沒有任何結果，開車出停車場時，每人還得交7元人民幣（約合台幣30元）停車費，真是「賠了夫人又折兵」。

車主上網抱怨還遭到網民調侃道：「特斯拉此次降價幅度，再加7元」、「上門維權，又被特斯拉鐮刀割了一茬」、「特斯拉門店，歡迎下次光臨」。

報導指出，值得關注的是，近幾日大陸有多個城市都已有特斯拉車主在微信組建維權群，組織車主集體去門店維權。

忿忿不平的特斯拉車主維權行動難免會出現一些激烈的動作。報導表示，成都太古里門店，發生了特斯拉進入大陸以來最激烈的維權事件，憤怒的特斯拉車主湧進了這家店，一言不合就展開「0元購」，搶走了店內的周邊禮品、零食、飲料等物資。

另外有些車主維權時還唱中國國歌 ：「起來！不願做奴隸的人們….」，影片上傳到微博後，一位財經博主轉發時感嘆道：「這實在是太丟人了！」還有車主說，來維權的原因是因為特斯拉降價後，他被朋友嘲笑是「韭菜」，所以一定要討個公道。

搶飲料、零食與禮品的視頻在網上傳開後，有執業律師表示，因為廠商降價去鬧事，這種已經不是在維權，而是「車鬧」了，需要負法律責任，因此要提醒各位特斯拉車主，理性維權，避免維權過激，付出更大的成本代價。

文章來源：特斯拉降價車主組團維權：維權沒結果 又被收了7塊停車費

（中時新聞網 盧伯華）

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