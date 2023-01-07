加速經濟重啟 中國消費產業將受惠

從封城到房市危機，中國經濟在2022年遭受了重大的衝擊。但隨著這個世界上人口最多的國家迅速重新開放經濟，聯博相信，中國可能提供具有吸引力的投資機會。

聯博認為，近期新冠疫情爆發雖導致人流下降，但可以預見之後報復性消費的來臨。倘若其他國家移除對中國旅客的限制、境內染疫率下降，也沒有新的變種病毒現蹤，預估中國在2023年第一季末至第二季初就會看到一波與旅遊、餐飲相關的消費出現，進而帶動一般性消費。隨著經濟加速重啟，預期民間需求將逐步改善，家庭消費會逐漸恢復到疫情前的水準。

然而要注意的是，消費端雖可能看到復甦，製造端卻相對疲弱。隨著美國景氣趨緩、需求下降，以及其他開發中國家解封後訂單回流，過去三年支撐中國經濟成長的出口紅利開始消退。在這樣的背景下，中國的通貨膨脹應該會保持溫和，預期核心通膨會走升，但不至於上揚至成熟國家的水準。

雖然最近加速重新開放，可望提振中國2023年的經濟與風險性資產表現。另一方面，與新冠疫情和房地產相關的挑戰可能會持續到2023年初，或是更長一段時間，但支持成長仍然是中國政府的首要任務。

在聯博看來，投資中國經濟的關鍵在於正確解讀政策，並尋找與政策方向一致公司的特定機會。因為接下來，中國經濟發展目標主要將分為兩部分。

第一，追求能源與科技安全。俄烏戰爭突顯出中國高度仰賴進口石油與天然氣的狀況，在中國除了煤炭以外缺乏天然資源的情況下，要達成能源安全自主需要依靠再生能源，因此中國2060的碳中和目標基本上就是能源安全。如電動汽車供應鏈中的替代能源企業，以及與其他政策領域有關的企業，都值得投資人關注。

第二，是打造共同富裕的社會，追求家庭收入成長與經濟成長保持一致、薪資成長與生產力成長保持一致、提高城鄉人口的社會福利覆蓋率。追求共同富裕增加了稅收可能性，以及擴大社會福利網的措施，包括可負擔的住宅、較佳的社會服務等，不妨關注從中衍生的投資機會。

投資人可聚焦中國境內A股市場。相較於境外上市的H股市場，A股市場的規模更大，並且受地緣政治風險的影響較小；A股市場還提供了更多將從政府政策中受惠的企業。

整體而言，聯博認為，中國市場2023年表現會優於2022年，主要是政策支持以及解封，但不太會看到大規模的經濟刺激出現，要回到過去榮景的機率不高。長期來看，隨著中國經濟發展步入成熟階段，未來的經濟成長速度和模式和過去15～20年會相當不一樣。

如何在經濟體放緩之下投資？建議投資人調整選股邏輯。以1990年代的台灣與韓國為例，當時的投資焦點是成長股，經濟成長速度放緩後則轉為價值投資，以基本面良好、具有充沛現金流的公司為主。

聯博認為可採價值選股策略，慎選營運模式與政策方向吻合、現金流穩健，且具價格吸引力的公司，布局中國中長期的投資機會。

（聯博集團中國股票投資組合經理John Lin）