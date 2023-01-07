中汽協：陸新能源車今年銷量估900萬輛

2022年儘管受到上海封城、四川限電、新冠疫情多地散發等負面因素干擾，大陸汽車銷量全年仍達2,675.7萬輛，年增1.7％。其中，新能源汽車銷量更突破先前預估，達到670萬輛，幾乎成長近1倍。中國汽車工業協會（簡稱中汽協）預估，2023年大陸新能源汽車銷量可達900萬輛。

上海證券報報導，儘管業者還未批露2022年度完整銷售資料，但中汽協6日據重點企業週報資料推算，2022年12月大陸汽車銷量為245.5萬輛，月增5.5％，年減12.1％；2022年，大陸汽車銷量達2,675.7萬輛，年增1.7％。

據中汽協預測2022年汽車總銷量中，乘用車銷量2,350萬輛，年增9.4％；商用車330萬輛，年減35.3％；新能源汽車為670萬輛，年增高達90.3％。中汽協預估，2023年大陸汽車總銷量為2,760萬輛，年增3％。其中，乘用車2,380萬輛，年增1.3％；商用車380萬輛，年增15％；新能源汽車900萬輛，年增35％。

中汽協副會長付炳鋒表示，近年全球供應鏈體系遭受貿易脫鉤及技術脫鉤等因素影響，半導體、動力電池原材料等資源持續出現短缺，不斷考驗企業的正常經營。

根據汽車行業資料預測公司AutoForecast Solutions最新資料顯示，截至12月11日，由於晶片短缺，2022年全球汽車市場已累計減產約435.1萬輛。此外，2021年以來，動力電池等原材料價格上漲，以電池級碳酸鋰價格為例，2022年最高曾漲至每噸55萬元，與2021年初的每噸5萬元相比，漲幅已超過10倍。

另一方面，中國財政部、工信部、科技部、發改委聯合發布「關於2022年新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知」，2022年新能源汽車補貼政策將於12月31日截止，此後上牌的車輛將不再享受相關的補貼。「退補」的結果也將考驗大陸新能源車企在2023年的經營與金流實力。