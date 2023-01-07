陸去年12月外匯存底連三升

大陸外匯存底在2022年最後一季持續回升，在9月底降至2017年來新低後，近三個月持續出現反彈，最新公布截至2022年12月底，外匯存底報31,277億美元，月增102億美元。

新浪財經報導，大陸外匯管理局7日公布，截至2022年12月底，大陸外匯存底規模31,276.91億美元，較11月底上升102.03億美元，漲幅為0.33％。

外管局表示，期間受主要經濟體貨幣政策及預期、全球總體經濟數據等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，2022年12月外匯存底規模上升。

外管局並強調，大陸經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有改變，有利於外匯存底規模保持總體穩定。

報導稱，大陸外匯存底規模在2022年大幅縮水，從2021年底的約32,501億美元水平，短短四個月後就接近觸及3.1兆美元關口，並在6月底正式跌破3.1兆美元，在9月底規模僅有30,289.55億美元，為2017年以來新低。在2022年前九個月，大陸外匯存底僅有5月、7月兩個月份為增加，其餘月份均較前期下滑。

不過，大陸外匯存底規模近三個月連續回升，2022年10月底時規模反彈回30,524.27億美元。11月底突破3.1兆美元水平，回升至31,174.88億美元。12月底達到31,276.91億美元，為七個月以來的高點。

但大陸2022年12月外匯存底反彈規模大幅縮水，較10月底增加近235億美元，11月底大增逾650億美元，12月底僅增102億美元。外管局日前舉辦的2023年會議指出，2023年要完善外匯存底經營管理，建設專業化投資能力，保障外匯存底安全與保值增值。