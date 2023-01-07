陸防疫大解封 今起確診免隔離

大陸防疫措施進一步解封，7日推出「新型冠狀病毒感染防控方案（第十版）」，將「新冠病毒肺炎」更名為「新冠病毒感染」，感染者將不再實施隔離措施，並不再判定密切接觸者。官方稍早公布，自1月8日起，不再對入境人員採取隔離檢疫措施，境外人士在行前48小時進行核酸檢測，陰性即可入境。

綜合陸媒報導，大陸國務院聯防聯控機制7日下午推出新規，除了感染者不再實施隔離措施，不再判定密切接觸者，不再劃定高低風險區之外，新版「診療方案」亦不再判定「疑似病例」。主要是因目前新冠病毒感染已可透過核酸和抗原檢測等，及時、快速、準確診斷。

交通運輸同步放寬，自1月8日起亦不再對換班入境船員實施全員核酸檢測和集中隔離。社會秩序方面，由於對新冠病毒感染實施「乙類乙管」，不再以刑法控罪處理違反防控措施和衛生檢疫行為，被羈押人員應及時解除羈押，涉案財物亦須及時解除查封、扣押。

但在疫情延燒背景下，大陸退燒藥物引發搶購潮，路透7日引述消息人士透露，大陸政府正與美國藥廠輝瑞洽商，尋求透過支付專利權費用模式，讓大陸藥廠有權生產輝瑞非處方版新冠口服藥PAXLOVID。

報導指出，輝瑞新冠口服藥是少數獲准在大陸使用的新冠藥物之一，大陸藥物管理局（NMPA）與輝瑞自2022年12月起即開始磋商，大陸官方希望在2023年1月22日春節假期開始前推動相關行動。