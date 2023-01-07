陸放寬防疫 紐約Fed：供應鏈承壓

2022年底中國防疫政策急轉彎，改為與病毒共存，更將在2023年1月8日重啟國門。但近期中國境內染疫病例急增下，工廠生產受到影響。美國紐約聯邦準備銀行（New York Federal Reserve）報告指出，中國放寬防疫後，恐為全球供應鏈帶來更大不確定性。

綜合外媒7日報導，紐約聯邦準備銀行（簡稱紐約Fed）美東時間6日發布2022年12月全球供應鏈壓力報告指出，反映供應鏈壓力的指數降至1.18，而2022年11月數值經調整為1.23。報告稱，2022年春季以來，全球供應鏈壓力開始紓緩，但9月見底後再度上升，指數近期窄幅震盪。

撰寫該報告的經濟學家表示，雖然供應鏈中斷威脅在2022年曾經大幅減輕，但該指數在過去三個月卻停止往正常區間回歸，這與中國放棄先前嚴格的清零政策，造成疫情迅速在全國擴散有關。當前疫情導致中國工廠生產受到影響，為供應鏈帶來壓力。

報告指出，中國在全球製造業供應鏈扮演重要角色，過去兩年多中國採取強硬的封鎖政策防止疫情蔓延，給供應鏈帶來壓力。但近期政策大轉向，鬆綁疫情防控造成大規模感染，令境內生產與貨物運輸承受巨大挑戰，而且其近期困境正對其他亞洲經濟體產生影響，中國疫情的變化對供應鏈未來的干擾也難以評估。

其實，近期一些生產線上的消息已令市場憂慮情緒升溫。以蘋果供應鏈來看，近日英國金融時報報導，供應鏈與調研機構專家認為，蘋果的業務在大陸當前疫情擴散局勢下面臨威脅，包括iPhone生產可能受阻，後續產業鏈或許在經營與生產上無所適從。

全球電動車巨頭特斯拉日前也傳出，上海工廠1月將實施減產，同時計畫1月3日至19日僅生產17天，1月20日至31日停工，延長農曆春節假期。

追蹤諸多供應鏈的調研機構Resilinc表示，不僅是工廠端，後續包括物流、倉儲、運輸設施等環節，都會受中國疫情的衝擊。服務業同樣如此，許多實體門店將因缺工而縮短營業時間。