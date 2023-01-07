馬雲放棄螞蟻實際控制權

螞蟻集團持續釋出符合大陸政府監管整改的消息，螞蟻集團7日公告，股東與董事會出現變動，阿里巴巴創辦人馬雲不再是螞蟻實際控制人。在與阿里關係進一步切割下，市場關注螞蟻集團2023年會否重啟IPO。

綜合陸媒報導，螞蟻集團官網7日公告，主要股東投票權有相關調整，原本馬雲為螞蟻實際控制人，他透過一致行動人井賢棟、胡曉明、蔣芳控制雲鉑投資公司，間接掌握螞蟻集團53.46％股份的表決權。

但7日調整後，上述四人終止在雲鉑投資的一致行動關係，雲鉑投資從杭州君瀚退夥，雲鉑股權被平均轉讓給螞蟻董事長兼CEO井賢棟等五人，控制持有螞蟻22.42％股份的杭州君澳。馬雲等五人則間接控制持有螞蟻31.04％股份的杭州君瀚。

公告強調，上述主要股東彼此獨立行使所持有的表決權且無一致行動關係，將不再存在任何直接或間接股東以單一或共同控制螞蟻集團的情形。

螞蟻股權進一步分散後，馬雲表決權降低至6.208％。螞蟻表決權主要集中在馬雲和另外九名螞蟻高管身上，馬雲與螞蟻CFO韓歆毅、螞蟻副總裁張彧、螞蟻企業融資部負責人黃辰立、螞蟻副總裁周芸共同控制杭州君瀚。井賢棟則與螞蟻執行副總裁邵曉鋒、螞蟻CTO倪行軍、螞蟻國際事業群總裁趙穎、螞蟻CHO吳敏芝共同掌控杭州君澳。值得注意的是，馬雲外，邵曉鋒目前仍在阿里巴巴合夥人之列。但公告指出，螞蟻管理層成員不再擔任阿里合夥人，後續變動值得關注。

此次螞蟻集團調整的還有董事會，由CFO韓歆毅接替CTO倪行軍成為執行董事，讓外界猜測是否與螞蟻再次拚上市有關。機構預計，旗下的重慶消金公司增資案日前獲批，象徵螞蟻逐漸符合監管要求，下半年可望重啟IPO。

公告並指出，未來螞蟻預計再引入一名獨立董事，讓獨董數量在董事會過半。螞蟻在2022年6月，已新增包括港交所董事會主席史美倫等兩名女性獨董，獨董數量占董事會一半。

另據外媒7日報導，人在國外的馬雲日前在泰國曼谷現身，品嘗海鮮美食並觀看泰拳比賽。日前馬雲在臘八節（2022年12月30日）為其鄉村教師基金會拍攝的影片中表示，希望儘快與眾人在線下見，引發網友猜測是否即將返回大陸。