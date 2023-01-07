陸去年12月CPI年增率 估小幅上揚至1.8％

大陸統計局將於12日公布2022年12月居民消費物價指數（CPI），專家分析， 12月食品價格漲跌互見，非食品價格整體走跌，預計當月CPI將較11月小幅下降，但年增率上揚，預計較11月漲0.2個百分點至1.8％。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，食品方面，彈性最大的豬肉與鮮菜走出相反行情，其中豬肉價格受疫情影響需求明顯轉弱，前期壓欄惜售行為轉為集中出欄，價格出現急跌。

同時，2023年春節較往年提前，導致鮮菜價格提早出現節日性上漲，12月中下旬鮮菜、鮮果漲幅較大。受需求影響，其他食品漲跌互現，節日效應暫不明顯。整體看預計12月食品價格較上月小幅上漲。

非食品方面，溫彬表示，11月下旬以來成品油價格三連跌，預計能源類價格將明顯回落。多地疫情迎來高峰，將導致核心通膨繼續呈弱勢狀態。消費品方面，預計僅衣著和藥品價格分別因季節性和疫情需求有所上漲，其餘快消與耐消類均將呈現弱勢。

溫彬說，整體看，預計12月CPI將月減0.1％，年增率將明顯小幅上行至1.8％，全年CPI年增2.0％，基本處於合理區間。

申萬宏源表示，食品供給相對穩定，可選商品、服務消費內需相對不足。預計12月CPI年增率為2.1％，2023年初或因春節效應小幅沖高至2.7％左右，但之後將快速回落，因目前壓欄的生豬供給或也在明年形成集中性釋放，能源供給壓力也小於此前預期，對CPI構成下行壓力。

展望全年，即使明年疫情防控優化推動消費需求逐步回升，但食品能源供給壓力緩和，整體CPI通膨壓力仍相對可控，預計2023年整體CPI年增率均值2.0％，與2022年水準（2.0％）基本持平，這意味著貨幣政策並無來自通膨的緊縮壓力，內需促進類政策值得期待。