比去年增99.5％ 陸今春運客流估達20.95億

大陸國務院新聞辦公室6日舉行記者會，介紹全力做好春運服務保障有關情況。交通運輸部副部長徐成光表示，今年春運從1月7日開始，到2月15日結束，共40天。春運各項準備工作已基本就緒。他說，預計客流總量約20.95億人次，年增長99.5％。

徐成光介紹，與往年相比，今年春運人流高峰與疫情高峰疊加，是近年來不確定性最多、情況最為複雜、困難挑戰最大的一次春運。

徐成光表示，隨著「乙類乙管」措施加快落地，跨區域人員流動加速釋放，加之疫情三年來人民群眾累積的回鄉過年、探親訪友、旅遊觀光等出行需求將集中釋放，春運客流將從長期低位運行到快速恢復攀升，交通運輸組織將從低負荷狀態到滿負荷運行狀態。

初步分析研判，春運期間客流總量約為20.95億人次，比去年同期增長99.5％，恢復到2019年同期（29.8億人次）的70.3％。從客流構成看，預計探親流約占春運客流的55％，務工流約占24％，旅遊和商旅出行約占10％，不少高校已在春運開始前放假，占比相對較小。

自駕車、城際拼車、定制客運等出行比例將進一步提高，高速公路小客車日均流量約為2,620萬輛，較去年同期增長3.6％。

從時空分布看，預計節前以大城市向周邊城市及主要勞務輸出省遷移為主，探親流、務工流疊加，客流強度有所提升。節後則以主要勞務輸出省及中小城市向中心城市聚集為主，返程客流相對錯開，1月27日（正月初六）和2月6日（正月十六）前後將出現兩個返程高峰。

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