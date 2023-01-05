沒了台積 爆料達人:華為爆1款新晶片量產

沒了台積電！華為爆1款新晶片量產？爆料達人：噓…低調

在美國制裁打壓下，華為無法委託台積電、三星製造晶片，儘管發展高階晶片腳步受阻，但市場一直傳聞華為打算重啟自家晶片生產計畫，知名科技博客日前爆料，暗示華為12奈米、14奈米製程晶片已準備量產，並重新打造其供應鏈，以解決當前自家晶片短缺問題。

科技博客@廠長是關同學日前在微博爆料，華為12奈米、14奈米晶片初步量產，已經差不多可以了，雖然不算太大的好消息，但某平台已經開始使用華為的晶片，儘管無法應用於手機和平板等裝置，仍可在穿戴裝置和物聯網上使用。爆料者稱部分晶片型號已經在商業發布前在內部使用。

目前半導體業界已跨入3奈米、4奈米先進製程技術，一線晶片商也紛紛投產，華為現在才推出12奈米、14奈米技術明顯落後，原因是在美國出口禁令制裁之下，華為痛失主要供應商台積電，因此旗下海思設計的晶片，也無法用最新的製程技術打造。

爆料者提到「老平台新方式」，並連說三次「低調」，似乎擔憂見光死，恐破壞華為新晶片布局，或因其他廠商採用華為晶片而受到影響。

華為未來是否推出較高階晶片，爆料者坦言，還需要一段時間，請外界耐心等候，今（2023）年肯定盼不到了。

（中時新聞網 吳美觀）