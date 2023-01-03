陸股匯開紅盤！人民幣估升值到春節

2023年首個交易日，陸港股匯同步演出上漲歡慶行情。其中，人民幣匯價受惠延長交易時間的消息帶動，表現尤其搶眼，人民幣兌美元在岸價盤中最多一度跳升750個基本點，終場雖略有拉回，報6.9050元，仍創下逾四個月新高。

中國人民銀行在節前宣布，自3日起，將銀行間人民幣外匯市場交易時間從晚間11點延長到翌日3時。

市場普遍認為，延長後將覆蓋亞洲、歐洲及北美市場的交易時段，有助拓展人民幣外匯市場的深度與廣度。人民幣匯價在2022年12月30日年末最後一個交易日亦跳空大漲。

在岸價一度漲750基點

此一利多氣氛延續到2023年元旦節後開盤。澎湃新聞報導，人民幣兌美元在岸價3日繼續強彈，一舉升破6.88元，最高來到6.8762元，相較2022年末官價收報6.9514元，大漲752個基本點。截至16點30分收盤，升464個基本點，報6.9050元，創2022年9月2日以來的逾四個月新高。

人民幣兌美元離岸價3日盤中也一度升破6.88元，最高來到6.8790元。人民幣兌美元中間價3日報6.9475元，較上日上調171個基本點。

外匯交易員指出，大陸元旦假期的旅遊數據表現強勁，各方對經濟復甦的預期持續發酵。另外農曆臨近，結匯需求增加，助力人民幣反彈，預計春節前人民幣還有彈升空間。

大陸股市方面，滬深兩市在2023年首個交易日開低走高，拉出長紅氣勢，鄰近午盤三大股指已全數由綠翻紅，午後深成指更是一度漲超1％，表現最搶眼的包括信創、醫藥、新能源等相關概念股。

滬深4,249檔股票上漲

截至3日收盤，上證綜指漲0.88％，報3,116.51點，重回3,100點；深成指漲0.92％，報11,117.13點；創業板指漲0.41％，報2,356.42點。Wind統計顯示，滬深兩市3日共有多達4,249檔股票上漲。

港股踏入2023年首個交易日揚眉吐氣。3日早盤雖一度下挫逾400點，隨後一路高歌向上，盤中最多升431點，全天波幅震盪加大，高低相差908點。

恒指最終收報20,145點，大漲363點、漲幅1.84％，不僅收復2萬點大關，更創2022年8月26日以來新高。

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