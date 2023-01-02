00後也入市 A股散戶規模衝2.1億戶

根據中國大陸證券登記結算公司最新資料顯示，截至2022年11月底，開立大陸A股帳戶的投資者數量再創歷史新高，達到2.11億戶，相當於每7人有1人是股民；其中散戶規模為2.1億戶，年增7.85％，占投資者數量99.76％；機構投資者數量年內累計增加3.51萬戶，年增8.82％達到50.45萬戶。總體來看，散戶投資者仍然是A股的主流群體。

從年齡層來看，去年12月初，騰訊財經發起一份投資者2022年調查問卷，實際回收1,600份有效問卷後顯示，大陸投資者以男性為主，約是女性3倍。其中以40至59歲投資者占46.33％，占比最大。其次是30至39歲占比43.27％。60歲以上投資者仍在堅守、占比2.65％。同時年輕一代崛起，18歲至29歲投資者占7.75％，顯示「00後」也已悄然入市。

從問卷中也顯示，經濟發達和消費能力較強的城市，投資者集中度相對高。來自廣東、江蘇、浙江的投資者數量占比超過30％，其中廣東投資者人數占比最高、達到17.5％，遠超其他省市。北京、上海的投資者數量則位列第四和第五，合計占比近15％。

從大陸民眾對今年投資展望來看，受調民眾有38.47％認為2023年投資A股會賺錢占比最高；15.53％的投資者認為2023年投資基金會賺錢。

（旺報 吳泓勳）

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