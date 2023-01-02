防疫政策大逆轉 日媒曝大陸科技業2挑戰

受到去年底白紙運動刺激，大陸清零政策大轉彎，一方面民眾得到自由，但另一方面，科技業供應鏈卻面臨挑戰。日經新聞報導指出，大陸科技業今年面臨需求持續低迷和防疫政策大轉彎造成的供應鏈勞動力亂流等兩大挑戰；甚至有專家預期，情況可能還會再惡化。

日經新聞報導，由於需求持續低迷，蘋果已經通知多家供應商，今年首季包括AirPods、Apple Watch和MacBook等產品的元件供應都將減少。

除了需求不振，疫情的急速升溫也成為大陸科技供應鏈的不確定因素；以鴻海為例，為了安撫員工，鴻海董事長劉揚偉在今年一開始便發了一封內部信向員工信心喊話，他於內部信表示「前有大山不可怕，怕的是心中無路」，暗示接下來發展可能更有挑戰性。

日經新聞提到，有業內人士表示，現在在大陸逢人第一句便問「你陽過了嗎？」，現在大家對於確診已經習以為常，既然都要確診，那大多數勞工還寧願早點確診，以避免影響到今年的工作。」

野村中國經濟學家陸挺則表示，大城市感染人數快速增加，這可能只是疫情大規模爆發的開端，他也預期，去年12月景氣指標將會持續保持疲弱，甚至進一步下滑。

（旺得富理財網 李澍 ）

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