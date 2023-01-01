大陸疫情持續飆升，愈來愈多國家加碼入境陸客的防疫管控。繼美、日、印、義、馬來西亞等國後，英國、法國、西班牙、加拿大、澳洲等國也公布最新措施，要求入境陸客須提供48小時陰性檢測報告。西北非國家摩洛哥更是直接一刀切，全面禁止陸客入境。

大陸即將在1月8日全面鬆綁邊境防疫措施，被關了三年的陸客迫不及待傾巢而出，各國嚴陣以待。

路透報導，摩洛哥在當地時間2022年12月31日宣布，為避免該國出現新的新冠感染浪潮，從2023年1月3日起全面禁止陸客入境，並強調「不論其是否持有其他國籍」，一併適用上述規定。報導指出，過去每年都有成千上萬的陸客前往摩洛哥旅遊，這些遊客通常乘坐經由海灣國家的航班抵達當地。

加拿大則是宣布1月5日起，所有2歲以上、來自陸港澳的旅客，都需提供行前48小時的陰性檢測報告才能登機，該措施暫訂維持30天，再依情況進行評估。另外加國衛生部門也會在溫哥華和多倫多機場抽取國際航班的污水化驗，以監測是否有變種病毒。

澳洲衛生部長宣布，為防堵大陸變種新冠病毒傳入，從1月5日起來自陸港澳的旅客必須提供登機前48小時的陰性檢測報告。另外，英國、法國、西班牙也先後在2022年最後一日公布陸客入境的最新防疫措施。包括入境陸客需提交前48小時的核酸陰性證明、隨機進行PCR抽樣篩檢等。

至於早前已將大陸列為「檢疫查驗重點國家」的韓國，其駐大陸使館在過去兩周已有高達240名員工確診，占總員工數逾6成，1月起暫停向陸客發放短期簽證，2日起入境陸客需接受PCR檢測。

另外，歐盟理事會將在4日召開危機管理機制「綜合政治危機應對機制」（IPCR）會議，討論應對陸客的共同措施。

但也並非所有國家都視陸客為洪水猛獸。綜合陸媒報導，泰國國家旅遊局局長育塔薩表示，樂於見到大陸重新開放邊境，也歡迎陸客赴泰旅遊。他認為，陸客將助力泰國旅遊業的復甦，同時旅遊局也已據此上調了2023年泰國旅遊業預期。

而香港政務司司長陳國基1日表示，港府正努力爭取最快在本月8日實施陸港兩地首階段通關，並視實際情況逐步增加往返陸港兩地的海陸空交通班次，一步步邁向全面通關。

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