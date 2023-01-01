陸鋼鐵PMI指數回升至44.3 需求觸底反彈

中物聯鋼鐵物流專業委員會2022年底公布，同年12月大陸鋼鐵業採購經理人指數（PMI）升至44.3，月增4.2個百分點，中止連續兩個月的跌勢。展望2023年，預期大陸鋼鐵業具備走俏回升基礎，市場需求將觸底反彈，鋼價有望回升。

中物聯鋼鐵物流專業委員會近日在官網發表報告指出，2022年12月，鋼鐵原料價格上漲，波及鋼廠利潤，各鋼品盈利均收縮，但防疫政策優化提振市場情緒，加上冬儲需求支撐鋼廠生產，因此12月鋼鐵生產雖仍處於跌勢，但幅度明顯收窄。

短期來看，2023年1月，大陸鋼鐵業將保持弱勢運行。隨著接近春節，需求端將進一步減弱，成交繼續縮量，同時生產端也因疫情短期影響與員工休假因素而繼續下降，供需將繼續保持弱平衡態勢，預估鋼價在低成交狀態下縮量上漲。

中物聯鋼鐵物流專業委員會指出，預期2023年全年大陸鋼市需求將觸底反彈，隨著防疫政策優化，影響需求端最大的疫情因素於2023年將大幅減弱。政策方面，大陸基礎建設的力道一直比較強，加上官方在2022年下半年推出多項房市利多政策，同時2022年因各種因素推遲的買屋需求將在2023年集中釋放，預期鋼鐵需求端將持續回升。

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