新冠等級調降 擴大鬆綁實施

大陸自2023年1月8日起，將新冠疫情降級為不需檢疫和隔離的「乙類乙管」，正式擴大鬆綁2020年新冠疫情爆發以來實施的「清零」政策。新規上路後，入境將免隔離、取消國際客運航班限制、不再劃定風險區等，並恢復大陸赴港澳簽證等。

大陸衛健委12月26日宣布，由於新冠病毒變異後的致病力有所下降、重症率和病亡率低，以及民眾持續接種疫苗，將「新冠肺炎」更名「新型冠狀病毒感染」並調降防疫措施。此舉成為大陸防疫政策放寬，重新與國際接軌的重要一步。

另據大陸出行平台同程旅行30日指出，大陸國內機票燃油費將大幅下調，成為8月以來燃油費的第三次下調。自2023年1月5日起，國內航班燃油費收取標準調整為：800公里以上航段每位成年旅客收取燃油附加費人民幣（下同）80元，800公里及以下航段每位成年人收取燃油附加費40元。

同程研究院高級研究員張明陽分析，11月底以來，大陸境內旅遊出行市場多重政策利好。春運出行高峰臨近，燃油附加費的大幅下調，進一步降低消費者的出行成本，刺激市場需求復甦。

國際方面，入境中國人士將免隔離，只需提供行前48小時核酸陰性證明。但由於中國疫情延燒，各國對中國入境人士的邊境政策轉趨謹慎，美、日、韓、義等各國相繼宣布，要求中國入境旅客進行核酸檢測，美國更擬實施國際航班廢水採樣檢測，以追蹤新出現的變種病毒。

去哪兒大數據研究院院長蘭翔分析，出入境政策調整有利於促進國際航班有序恢復，短期內出入境旅客量將會有所回升，隨著政策落地和航司營運能力恢復，2023年暑期大陸或將迎來出入境高峰。

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