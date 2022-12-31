A股去年IPO募資 衝5,869億人民幣新高

2022年對全球資本市場來說是動盪的一年，大陸A股也不例外，滬指全年下挫15.13％，深指更跌去25.86％，全年上市新股年減12.58％。不過，2022年A股IPO募資額達到人民幣（下同）5,869億元，創下歷史新高，也是2019年A股實施註冊制以來募資額最高的一年。

澎湃新聞31日報導，截至12月30日，2022年大陸A股新上市公司為424家，年減12.58％，合計募資額為5,869億元，年增2.64％，創下史上新高。加上再融資數據，上交所、深交所、北交所三大交易所2022年股權融資規模達1.47兆元。此外，A股總融資額的７成由科創板與創業板所貢獻，科創板募資額為2,520億元，創業板募資額為1,796億元。

但是，有33.4％的新股在上市首日就慘遭「破發」（跌破發行價），而2021年上市首日破發的企業僅22家，首日破發率僅有4％。

資料統計顯示，2022年度A股IPO募資額前五大企業為中國移動（519.8億元）、中國海油（322.9億元）、聯影醫療（109.9億元）、海光信息（108.0億元）、晶科能源（100.0億元）。其中，中國移動、中國海油、晶科能源自海外回歸A股，均與中美關係惡化、美方頻頻對中概股審計出手有關。

根據中國證監會行業分類，2022年A股新上市的424家公司中，88家為電腦、通信和其他電子設備製造業公司，屬於最熱門行業；45家分布在專用設備製造業，45家為軟體和資訊技術服務業，27家為通用設備製造業，22家為醫藥製造業。從上市數量來看，廣東、江蘇、浙江三個經濟發達省份的IPO企業最多，分別為為78家、70家、55家。

另一方面，受累宏觀環境不明朗、資本市場低迷，2022年香港的IPO市場不算活躍，直到接近年底氣氛才出現好轉。

香港聯交所資料顯示，2022年共有90檔新股登陸港股，其中僅三檔的集資額超過百億港幣，中國中免以184億港幣成為年度IPO集資王。2022年港股前十大新股共募資739億港幣，占整體募資額達76％。